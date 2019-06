Fusionen mellem SE og Eniig kan puste til hundredtusinder af elkunders elregning, fastslår Konkurrencerådet. Det vil ikke ske, siger fusionsselskabets formand.

Ganske atypisk vælger Konkurrencerådet at binde en advarsel i halen på godkendelsen af sammenlægningen af energiselskaberne SE og Eniig, der skaber en af Danmarks største energikoncerner.

Fusion De to energikoncernen SE og Eniig fusionerer til et nyt selskab kaldet Norlys.

SE har base i Esbjerg, mens Eniig har hovedkvarter i Silkeborg.

Med i fusionen følger også Verdos elnetselskab, som Eniig netop har købt.

Samlet vil det andelsejede Norlys få 709.00 andelshavere, ca. 1,5 mio. kundeforhold og 2.500 ansatte.

Topchef i Norlys bliver SE's hidtidige koncernchef Niels Duedahl, mens Jens Erik Plats, hidtidig bestyrelsesformand i SE, bliver formand.

Norlys vil få en egenkapital på ca. 18 mia. kr. og ventes at få en årlig omsætning på 10 mia. kr.

Det gigantiske bryllup kan nemlig betyde prisstigninger for de hundredtusinder af kunder og andelshavere, der i dag får strøm leveret af SE’s elnetselskab Evonet og Eniigs elnetselskab kaldet N1, advarer Konkurrencerådet.

»Fusionen indebærer risiko for tarifstigning på markedet for distribution af el,« fastslår rådet i en pressemeddelelse udsendt i forbindelse med godkendelsen af fusionen af de to jyske energikoncerner.

Advarslen knytter sig til den såkaldte nettarif, som er kunders betaling til det lokale elnetselskab for transport og levering af strømmen.

I dag betaler private N1-kunder 23,9 øre i nettarif for hver forbrugt kilowatt-time (kWh), mens Evonets privatkunder betaler 26,6 øre svarende til en årlig regning for en familie i hus med et typisk elforbrug på ca. 1.200 kr.

Konkurrencerådet forklarer i sin 255 sider lange afgørelse, at nettariffen kan ende med at stige, fordi fusionen åbner for, at det nye selskab kaldet Norlys forventes at få lov til at opkræve flere penge hos kunderne.

I afgørelsen hedder det: »Elementerne i forrentningsrammen vil blive direkte påvirket af den påtænkte fusion af parternes el-forsyningsnet, og den fusionerede enheds nye forrentningsramme vil forventeligt være større end summen af forrentningsrammerne for de to separate indtægtsrammer.«

På godt dansk betyder det, at Norlys får mulighed for at skrue op for renteregningen overfor kunderne, hvilket kan puste til nettariffen.

Men al snak om prisstigninger har overhovedet intet på sig, lyder det fra Jens Erik Platz, hidtidig bestyrelsesformand i SE og fremover formand i Norlys.

»Det kommer ikke til at ske,« fastslår Jens Erik Platz.

Han forklarer, at fusionen tværtimod handler om at opnå stordriftsfordele, som kan komme andelshaverne til gavn via f.eks. lavere nettariffer.

»Det (målet om lavere nettariffer, red.) er decideret med i vores fusionsgrundlag. Så den bekymring, Konkurrencerådet lufter, er heldigvis ubegrundet,« siger Jens Erik Platz.

Er det træls, at Konkurrencerådet så peger på faren for prisstigninger?

»Nej, det er da helt okay, at rådet nævner det. Det giver os så mulighed for at sige, at hele berettigelsen for det selskab, vi danner nu, er, at vi får en størrelse og skala, som gør, at vi kan sikre vores andelshavere lave tariffer,« siger Jens Erik Platz.

Fusionsselskabet Norlys får 709.000 andelshavere, godt 1,5 mio. kundeforhold go 2.500 ansatte.