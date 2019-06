Dansk burgerkæde storsatser - får første underskud i 12 år

Halifax Burgers vil være en landsdækkende kæde. Det kostede dyrt i 2018.

En varm sommer og en ambitiøs vækstplan blev i fjor dyr for den danske restaurantkæde Halifax Burgers.

For første gang siden Halifax Burgers åbnede sin første restaurant i 2007, er der således underskud i selskabet bag kæden, Ahn & Dehler Dining A/S, der driver kædens 12 restauranter.

Halifax Burgers Halifax Burgers blev stiftet i 2007 af de to venner Ulrich Bøving Dehler og Peter Bækbo Ahn, der fortsat er ejere.

Ulrich og partnernes to koner, Sandra Bækbo Ahn og Thilde Bøving Dehler, er ligeledes en del af den daglige ledelse.

Navnet er taget fra den canadiske by, hvor de to CBS-studerende mødte hinanden på et udvekslingsophold.

Halifax startede med en restaurant på Frederiksborggade i København, men er siden vokset til 12 lokationer. Målet er at nå op på 20 restauranter i 2020.

Kæden fik tidligere i år en ny investor i form af Morten Christiansen, skandinavisk direktør for teleselskabet 3, som ligeledes er indtrådt som formand for bestyrelsen.

Restauranterne får hver dag varer fra et fælles centralkøkken, hvor alle ingredienser i burgerne, på nær oksekød og ost, bages og blandes fra bunden.

Tabet i 2018 lyder på 4,9 mio. kr. efter skat, fremgår det af et nyt regnskab. Underskuddet kaldes utilfredsstillende for selskabet, der har for vane at præsentere pæne overskud.

»Den lange sommer i 2018 betød nedgang i salg på størstedelen af vores restauranter. Kombineret med forudgående klargøring af organisationen til historisk høj vækst, samt åbningen af to restauranter i 2018, ramte sommeren os ekstra hårdt for året,« står der i regnskabet.

Halifax Burgers-selskabet skriver videre, at den »har taget konsekvensen af omstændighederne, igangsat en konsolidering af forretningen og ser et tilfredstillende resultat af indsatsen indtil videre« i 2019.

I efteråret 2018 lancerede Halifax Burgers en massiv vækstplan, der skal gøre kæden landsdækkende med 20 restauranter i 2020. I øjeblikket har Halifax Burgers 11 restauranter i og omkring København, mens der er én restaurant i Odense.

Væksten kan også aflæses i det nye regnskab ved, at antallet af fuldtidsmedarbejdere i 2018 voksede fra 117 til 137.

»Jeg forventer ikke noget videre prangende resultat i 2018, fordi vi netop har investeret så tungt og brugt så mange ressourcer på at lære op og komme i stand både administrativt og produktionsmæssigt til at bære den vækst, der kommer,« sagde Ulrich Bøving Dehler, adm. direktør i og medejer af Halixfax Burgers, i september til Ritzau Finans.

Ulrich Bøving Dehler er største aktionær i Halifax Burgers, hvis ejerkreds tæller en lille håndfuld personer.