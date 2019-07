Kunstig intelligens skal skære dybt i Mærsks brændstofregning

Mærsk arbejder i øjeblikket intenst på at udnytte mulighederne med kunstig intelligens. Blandt andet til at skære ned på forbruget af brændstof. Og der er store besparelser at hente.

Kunstig intelligens kan gøre en markant forskel for shippingselskaber, og A.P. Møller-Mærsk lægger nu an til for alvor at høste gevinsterne.

Den danske shippingkoncern satser på at få et forspring over for konkurrenterne ved at installere sensorer og udvikle software, der ved brug af kunstig intelligens kan spare penge på brændstoffet.

Hvad er kunstig intelligens? Kunstig intelligens er en gren inden for videnskaben, der beskæftiger sig med at få maskiner til at efterligne et eller flere aspekter af den menneskelige intelligens, herunder evnen til abstrakt tænkning, problemløsning og evnen til at lære og tilpasse sig.

Som en del af kunstig intelligens som et bredere koncept arbejder virksomheder konkret med machine learning, predictive analytics, automatisering og deep learning.

Et klassisk eksempel på kunstig intelligens i den virkelige verden er skakspillende computere, der har lært at slå selv verdensmestre i skak. Ved at evaluere tidligere træk og modtræk og hele tiden få nye input kan algoritmerne "lære" af sine fejl og "tænke" sig frem til den bedst mulige løsning.

Intelligente talestyrede assistenter som Siri, Alexa og Google Assistant er også eksempler på brugen af kunstig intelligens. De konstante input fra millioner af hjem verden over tillader assistenterne at blive bedre til at forstå tale og kunne udføre mere sofistikerede opgaver.

»Vi er langt foran konkurrenterne i industrien, når det kommer til de besparelser, vi er i stand til at realisere med det,« siger Berian James, chef for Data Science & Artificial Intelligence hos Mærsk.

Bunkerolie er en af de største udgifter årligt for Mærsk, der sidste år brugte 33 mia. kr. på brændstof. Snitter koncernen bare en brøkdel af den udgift, kan det resultere i mange millioner på bundlinjen.

»Vi bruger enorme summer på brændstof, og vi har bevist, at vi kan reducere omkostningerne betydeligt ved at benytte datainnovationer i processen. Vi har stadig lang vej endnu, men problemerne, vi sidder med, er ekstremt skalerede,« siger han.

Generelt satser Mærsk på at bruge kunstig intelligens til at fremme virksomhedens mål om at brede sine vinger ud i logistikkæden til blandt andet varehuse og kontraktlogistik i stedet for bare at sejle med containere.

75 mennesker sidder i koncernen og skal finde måder, hvorpå brugen af kunstig intelligens giver bedst mening for Mærsk, og der skal hyres flere. Her er også kundeoplevelsen på datafolkenes tegnebræt.

Hos konkurrenten Hapag-Lloyd har man også et datateam, men arbejdet med kunstig intelligens som teknologi er begrænset, fortæller topchefen Rolf Habben Jansen

»Vi har ikke et kæmpe computerrum med ekstremt moderne teknologi, der løser matematiske problemer på et niveau, vi aldrig har kunnet førhen. Men vi forsøger at udnytte teknologien til alt, vi laver. Om det er planlægningen af tomme containere eller prognoser for vejr og tidevand,« siger han.

For Mærsk kræver det relativt tunge investeringer at bygge fundamentet til at kunne høste de data, der er interessante. Det gælder alt fra avancerede sensorer på skibene til at spække varehuse med teknologi.