Ejeren af Linak-koncernen kritiserer den nye regering for at ville tilbagerulle sænkelsen af arveafgift.

En af Danmarks rigeste mænd er godt gal i skralden over den nye regerings intention om at hæve arveafgiften for familieejede virksomheder.

Bent Jensen, der står bag industrigiganten Linak, føler sig svigtet af de røde partier, der vil hæve skatten, når familieejede virksomheder går i arv fra én generation til den næste.

»Jeg sidder med en følelse af, at de er pisse ligeglade med sådan nogen som mig, der ellers giver valuta til landet. Det er ondskab og skidt for Danmark,« siger Bent Jensen, direktør og ejer af Linak, til JydskeVestkysten.

I det 18 sider lange dokument, som S-leder Mette Frederiksen skal danne regering på baggrund af, lægges der op til at hæve arveafgiften for familieejede virksomheder, så den igen bliver 15 pct.

Som en del af finanslovsaftalen i 2016 blev det ellers besluttet, at afgiften gradvist skulle sænkes til cirka 5 pct. i 2020. Men det vil den nye regering nu tilbagerulle.

Det er helt skævt, mener Bent Jensen, der med en anslået formue på knap 17 mia. kr. er Danmarks 7. rigeste mand.

Han peger på, at virksomheder i forbindelse med generationsskifte ofte er nødt til enten at låne penge eller tage dem fra egenkapitalen for at kunne betale afgiften.

»Man udhuler virksomheders muligheder, så de ikke kan lave generationsskifte og i stedet sælger eller lukker. Så mister vi gode, familieejede virksomheder, der tænker langsigtet, tænker på deres medarbejdere og på lokalområdet,« siger han til JydskeVestkysten.

Bent Jensens Linak-koncern omsætter årligt for 4 mia. kr. og har over 1.000 ansatte på hovedsædet i Guderup på Als. Virksomheden fremstiller lineære aktuatorer, en type elektriske motorer til bl.a. hæve-sænke-borde og hospitalssenge.

Bent Jensens hustru, Lene Jensen, er bestyrelsesformand i Linak. Parrets to døtre er ikke officielt en del af bestyrelsen, men sidder med som lærlinge, så de bliver rustet til engang i fremtiden at kunne overtage Bent Jensens livsværk.