Online-salg af senge gav i 2018 midtjyderne bag Bedre Nætter et overskud på knap 4 mio. kr.

Det kan godt betale sig at sælge senge over nettet.

I hvert fald for de fire iværksættere Martin Byskov, Jonas Byskov, Jacob Byskov og Anders Henningsen, der i 2013 stiftede Bedre Nætter. Virksomheden sælger senge, madrasser, sengetøj og dyner, og al salg foregår online.

Og de seneste år er det gået stærkt for midtjyderne.

Det nyeste regnskab for virksomheden viser en firedobling af overskuddet, der i 2018 endte på 3,9 mio. kr. mod 905.000 kr. året før.

»2017 brugte vi på at forberede os på fremtiden. Vi eksperimenterede. Vi kørte hårdt på markedsføring, som ikke gav det resultat, vi ville have, og shoppen kostede en del tid og kræfter. Nu har vi fået prøvet de ting af, som ikke virkede, og fokus har været på at strømline virksomheden. Det begyndte vi at se effekten af i 2018,« siger medstifter Martin Byskov.

Broderen Jonas Byskov udtalte i 2014 til Finans, at drømmen inden for tre år var »en trecifret millionomsætning« og ekspansion til resten af Skandinavien.«

Det endte med at tage fire år, før de fire senge-iværksættere nåede en trecifret millionomsætning, og i dag driver de også virksomhed i Norge og Sverige. Finland følger trop til efteråret.

Det har aldrig været planen, at Bedre Nætter skal have fysiske butikker rundt om i Danmark. Forretningsmodellen er inspireret af det tyske marked, hvor mange store møbelbutikker udelukkende sælger online og har showrooms i større tyske byer, hvor kunderne afprøver produkterne.

Bedre Nætter begyndte også med et showroom i den midtjyske by Ans, men besluttede i starten af 2015 at droppe den idé. Kunderne skulle i stedet afprøve sengene i en længere periode hjemme hos dem selv.

»Vi er kommet langt på dét punkt. For seks år siden var det helt uhørt, at man solgte senge på nettet, men det er vi gode til. Det er ikke retvisende at ligge to minutter i en seng. Vi giver en bedre service, når kunderne får lov at sove i sengen, som jo er det, de skal bruge den til. Sådan når vi ud til flest,« siger Martin Byskov.

Selvom overskuddet er vokset, er målet næste år ikke endnu en firedobling. Martin Byskov lægger vægt på, at virksomheden fokuserer mere på vækst.

»Vi har ikke en kapitalfond i ryggen, så det foregår i vores eget tempo. Vi skal også holde øje med bundlinjen - målet er ikke bare at skumme fløden,« siger han.