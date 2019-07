Dansk duo har solgt indbringende bamsefirma

Kapitalfonden Procuritas har købt den danske virksomhed Nature Planet.

En dansk duo har langt væk fra offentlighedens søgelys skabt en guldrandet forretning på bløde tøjbamser, der sælges i zoologiske haver og turistattraktioner verden over.

En forretning, der de seneste fem år har haft et samlet overskud efter skat på 71,4 mio. kr. Hvert år er bundlinjen blevet forbedret.

Nu har Anne Dorthe Hjort Petersen og Michael Severin solgt hovedparten af deres fælles firma, Nature Planet fra Middelfart, til den nordiske kapitalfond Procuritas. Det fremgår af en meddelelse på Procuritas' hjemmeside.

»Fra vores første møde var vi imponerede af den forretning, stifterne havde opbygget i Nature Planet. Mere end 10 års konstant vækst kombineret med høj kundetilfredshed taler for sig selv,« siger Oskar Lindholm-Wu, partner i Procuritas, i meddelelsen.

Prisen på Nature Planet er hemmelig, men den må formodes at være på et pænt trecifret millionbeløb grundet Nature Planets seneste resultater.

Stifterne Anne Dorthe Hjort Petersen og Michael Severin sælger dog ikke alle deres ejerandele i Nature Planet. Ifølge cvr-registeret har de hver en ejerandel på mellem 10 og 14,99 pct. af det selskab, der nu ejer Nature Planet.

Da Nature Planet i april offentliggjorde et rekordstort overskud på 22,6 mio. kr. i 2018, forespurgte Finans på et interview med direktør Anne Dorthe Hjort Petersen. Men hun skrev i mail, at hun ikke havde tid, fordi hun lå »helt underdrejet«.

Udover de økonomiske nøgletal er der ikke mange informationer at finde i regnskaberne fra Nature Planet, ligesom ledelsen og ejerne aldrig har udtalt sig offentligt om virksomheden.

Indtil nu.

For i forbindelse med salget til Procuritas udtrykker Anne Dorthe Hjort Petersen sin store glæde over den nye forretningspartner.

»Vi er meget glade for at have fundet en stærk partner i Procuritas, som virkelig forstår vores markedsdynamikker og deler vores engagement om at bygge en stærkere organisation med fokus på højere kvalitet og bæredygtighed i alle områder af forretningen,« siger hun i meddelelsen om handlen.

Anne Dorthe Hjort Petersen forlod virksomheden Wild Republic, der også laver bamser, for 14 år siden. Derefter stiftede hun Nature Planet sammen med Michael Severin.

De ejede hver 50 pct. af virksomheden før salget til Procuritas.