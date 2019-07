Dansk tøjmærke er gået konkurs

Tøjmærket Legends er især populært blandt unge mænd, men er nu gået konkurs. Fire butikker er en del af konkursen.

Det hippe danske tøjmærke Legends, hvis tøj bliver solgt i egne butikker og på de største modeportaler, er taget under konkursbehandling.

Det bekræfter advokat Per Astrup Madsen fra DLA Piper, der er kurator i konkursboet efter de to Legends-selskaber Legends ApS og Manufakturhandel ApS.

Førstnævnte fungerede som engrosvirksomhed, mens sidstnævnte har drevet fire butikker i København, Aarhus og Odense.

»Det er en svær tid at drive fysiske butikker og være i retailbranchen. Det er derfor, det nu er endt i en konkurs for Legends, som havde underskud i flere af sine butikker,« siger Per Astrup Madsen, der oplyser, at det var selskabet selv, som begærede sig konkurs.

Ifølge kuratoren arbejdes der nu på at lave en form for rekonstruktion af Legends, da der forhandles om et salg af tøjfirmaets varelager.

Indtil der eventuelt er fundet en løsning, kører driften af Legends videre med et udsalg.

Legends henvender sig især til unge mænd og blev stiftet i 2013 af Mads Ulrik Greenfort og Thomas Daniel Dan Larsen. Begge var medejere og direktører op til konkursen.

Tilbage i januar skabte Legends overskrifter under den københavnske modeuge, da tøjmærket inviterede til fælles affaldsindsamling på en planlagt rute i de københavnske gader.

»Vi taler meget om bæredygtighed og affaldssortering, og hvordan vi skal leve, men når du går ude på gaden, er der så meget affald, der ligger og flyder. Som tøjmærke har vi mulighed for at få taletid i løbet af modeugen, og nu bruger vi den til at tale om et emne, som vi har på sinde,« sagde Mads Ulrik Greenfort fra Legends til Politiken om initiativet.