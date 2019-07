Truckbrødre hyrer i stor stil - og er nu blandt landets rigeste

N.C. Nielsen Gruppen fortsætter sin omsætningsvækst, men har sværere ved at tjene penge grundet nyansættelser og it-udvikling.

Det er knap 50 år siden, at brødrene Poul og Per Nielsen overtog familievirksomheden N.C. Nielsen, der blev stiftet af deres far.

Alligevel formår brødrene år for år at udvikle virksomheden, som handler med gaffeltrucks og traktorer.

Endda i en grad, så de i fjor kom på listen over Danmarks rigeste hos Berlingske for første gang med en anslået formue på 1,6 mia. kr.

I regnskabsåret 2018/2019 lagde brødrene en ny slat skillinger til formuen. Omsætningen i N.C. Nielsen Gruppen steg til en rekord på 1,6 mia. kr., og indtjeningen endte på 104,5 mio. kr.

Faktisk dykkede indtjeningen en smule i forhold til året forinden. Resultatet bliver dog betegnet som tilfredsstillende i det nye regnskab, omend indtjeningsdykket ikke var forventet.

»Resultatet skal ses i lyset af, at der i 2018/2019 er investeret kraftigt i en ny it-platform til videre udbygning af koncernens forretningsgrundlag, ligesom der er udgiftsført udviklingsomkostninger til at imødekomme den teknologiske udvikling i markedet,« skriver virksomheden i regnskabet.

En stigning i medarbejderstaben fra 387 til 427 gennemsnitligt fuldtidsansatte sætter også sit præg på resultatet. Mest tydeliggjort af, at personaleomkostningerne er steget med 24 mio. kr.

Tilbage i 1973 overtog brødrene rettigheden til at importere Linde-trucks i Danmark. Dengang var der syv medarbejdere i virksomheden. Nu er der som sagt flere end 400 fuldtidsansatte i de virksomheder, familien kontrollerer.

Med knap 50 år som spydspidser for familiens virksomhed melder det naturlige spørgsmål sig for Poul og Per Nielsen; er der planlagt et generationsskifte i N.C. Nielsen Gruppen?

Det fik Finans et lettere satirisk svar på i 2017 fra Poul Nielsen.

»Min dåbsattest er ved at være lidt gul i kanterne. Men jeg har glemt at indbetale til min pension i nogle år, så jeg er nødt til at blive lidt endnu,« lød det fra ham.

Poul Nielsen forklarede bagefter, at generationsskiftet er planlagt, bare ikke hvornår det skal ske.

»Jeg har en søn, som skal overtage min plads, regner vi med. Min bror Per har også en søn, som er teknisk anlagt og klar til at efterfølge ham. Så arvefølgen burde være dækket ind,« sagde han.

Poul Nielsen er direktør i N.C. Nielsen og beskriver sig selv som familiens sælger, mens brormand Per Nielsen er teknikeren, som også er koncernens bestyrelsesformand.

De største selskaber i N.C. Nielsen Gruppen er N.C. Nielsen og Scantruck, der er agentur for maskiner fra Linde, Terberg og Manitou.

Egenkapitalen i N.C. Nielsen Gruppen er på knap 1,1 mia. kr.