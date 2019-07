Det hele startede i et kælderlokale på Vesterbro. Nu har den 29-årige iværksætter Emilie Konge Breindal en millionforretning med forhandlere i hele verden.

Hendes virksomhed Konges Sløjd sælger børnetøj og interiør, og hun har på få år mangedoblet årets resultat, der i seneste regnskabsår nåede op på knap 7 mio. kr.

Det var mere end tre gange så meget som året forinden, hvor Emilie Konge Breindal tjente knap 2 mio. kr.

Det hele startede med hendes lille søn, for da Emilie Konge Breindal blev mor, kunne hun ikke finde babytøj eller interiør, der var fri for kemikalier og i et design, der også passede ind i et nordisk hjem.

Det blev startskuddet til Konges Sløjd.

Og selvom det i første omgang var svært at sælge tøjet ind hos forhandlere i Danmark, tog efterspørgslen fart, efter en lille forretning i Aalborg takkede ja til produkterne.

»Lige pludselig ringede mange af dem, som havde sagt nej til at sælge mine produkter og ville have fat i dem,« har Emilie Konge tidligere fortalt.

Siden da er det da også kun gået én vej for den unge iværksætter, og både børnetøj, suttekæder og uroer sælges nu hos 900 forhandlere i 60 lande. Konge Sløjd selv har ni ansatte.

Men selvom millionerne er strømmet ind siden virksomhedens start, er det stadig kun Emilie Konge, der træffer de endelige beslutninger. Investorer er der nemlig ingen af i virksomheden.

»Jeg har ikke haft en rigmand eller investor i ryggen. Derfor har der fra start også kun været et begrænset antal af de forskellige produktioner. Det, tror jeg, har været med til at skabe en hype om brandet,« forklarer hun.

Konges Sløjd har over 100.000 følgere på Instagram, og Emilie Konge anvender i høj grad de sociale medier til at skabe opmærksomhed om sine produkter.

»Vi begyndte samtidig med at man kunne bruge Instagram til forretning, og det har banet vejen for os,« har hun forklaret til Berlingske.

Emilie Konge er med sin virksomhed Konges Sløjd blevet kåret til et af Danmarks største iværksættertalenter. Talentet mener hun selv stammer fra hendes energi.

»Du skal have et drive for at få en virksomhed op at køre, og jeg har uanede mængder energi, hvis jeg brænder for det,« har hun fortalt om kåringen.