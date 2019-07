Nu er verdens korteste flyrute med kæmpefly i luften

I en tid, hvor flyselskaber kappes om at åbne de længste flyruter i verden, har Emirates åbnet en ny flyrute, der skiller sig ud på en lidt anden måde.

Afstanden mellem de to byer er kun 340 kilometer, og flyveturen tager under en time.

Alligevel har flyselskabet Emirates valgt at indsætte verdens største passagerfly, Airbus A380, på den usædvanligt korte rute mellem Dubai i De Forenede Arabiske Emirater og Muscat, der er hovedstad i Oman.

Mandag åbnede så det, der officielt er verdens korteste flyrute med verdens største passagerfly, skriver branchemediet check-in.dk.

Premiereflyvningen med A380 begyndte med afgang kl. 08.51 fra Dubai og med ankomst kl. 9.32 i Muscat. Altså en tur på 41 minutter med et fly, der normalt bruges på at flyve det kvarte eller halve af Jorden rundt.

Undervejs nåede flyet op i 19.000 fod (5.790 meter), inden det skulle gøre klar til landing, skriver check-in.dk.

Emirates har fløjet til Oman siden 1993, men med Boeing 777-fly.

De to Airbus A380, der nu to gange dagligt flyver mellem Dubai og Muscat, har 519 sæder og er 73 meter lange. Der er tale om verdens største passagerfly, som har kostet 150 mia. kr. at udvikle, men som udgår af produktion.

I alt er der produceret 230 Airbus A380 på verdensplan, hvoraf næsten halvdelen bruges af Emirates.

Flyvetiden mellem Dubai og Muscat er i øvrigt kun fem minutter længere, end det tager et rengøringshold på 42 personer at klargøre flyet efter en flyvning, skriver check-in.dk.

Verdens korteste flyrute ligger i øvrigt i Skotland. Den går mellem de to øer Westray og Papa Westray. Flyveturen tager kun 90 sekunder og tilbagelægges i små propelfly med plads til otte passagerer.