Karismatisk Norwegian-topchef takker af - Smedegaard skal have mere aktiv rolle

Norwegian skal have ny topchef. Koncernchef Bjørn Kjos takker således af fra dags dato, oplyser luftfartsselskabet i en pressemeddelelse.

Han fortsætter i en rolle som rådgiver for bestyrelsesformand Niels Smedegaard.

- Som Norwegian bevæger sig fra vækst til rentabilitet, vil det være en fordel for selskabet at kunne drage fordel af Bjørns omfattende netværk og dybdegående viden om og med global luftfart, siger formanden i en kommentar til afgangen.

Norwegian har endnu ikke fundet en afløser for Bjørn Kjos, men indtil det er sket, vil finansdirektør Geir Karlsen passe posten.

Samtidig vil bestyrelsesformanden - danskeren Niels Smedegaard - spille en mere aktiv rolle i samme periode.

En intern kandidat, som Bjørn Kjos tidligere har fremhævet, er hans datter Anna Helene Kjos, der er pilot i selskabet.

Bjørn Kjos har været administrerende direktør for Norwegian i 17 år. Han var med til at etablere selskabet i 1993.

- Bjørn har spillet en uhørt rolle i Norwegians succes. Hans vision om at tilbyde flytransport, der er til at betale for alle, kombineret med hans entusiasme og innovative ånd har revolutioneret måden, folk rejser for egen fornøjelse og i forretningssammenhæng - ikke mindst mellem kontinenterne, siger formand Niels Smedegaard i en kommentar til afgangen.

Udskiftningen i ledelsen kommer, samtidig med at Norwegian er i gang med en stor omstilling af selskabet.

Torsdag morgen har flyselskabet offentliggjort regnskab for andet kvartal af 2018. Det viste en omsætning på 12,2 mia. norske kr. og et overskud på 82,8 mio. norske kr.

/ritzau/FINANS