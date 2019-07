Nutellas ejer køber danske småkager for to milliarder

Det danske selskab Kelsen Group, der laver småkager, bliver solgt til Ferrero Group - kendt for Nutella.

Den danske småkagevirksomhed Kelsen Group er blevet solgt for to milliarder kroner til et datterselskab under italienske Ferrero, der blandt andet er kendt for Nutella og chokoladen Ferrero Rocher.

Det oplyser det amerikanske fødevareselskab Campbell Soup, der hidtil har ejet Kelsen, i en pressemeddelelse.

Den præcise pris for handlen er 300 millioner dollar, hvilket svarer til 1,985 milliarder kroner.

Kelsen Group er kendt for småkager som Kjeldsens og Royal Dansk.

Virksomheden omsætter for omkring en milliard kroner årligt og har 400 ansatte. Den har produktion i Nørre Snede og Ribe.

Virksomhedens småkager bliver solgt i mere end 100 lande på verdensplan og står ifølge Ferrero særligt stærkt i Kina, Hongkong og USA.

Campbell købte Kelsen Group i 2013 fra den danske kapitalfond Maj Invest og en kreds af andre investorer. Dengang lød prisen på 325 millioner dollar.

I 2018 blev Kelsen Group sat til salg, og i februar lød det, at selskabet ventede at have en køber plads i juli, hvilket viste sig at holde stik.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har der været flere interesserede købere til den danske virksomhed.

Det gælder blandt andet Mondelez International, der er kendt for Oreo-kiks, samt kapitalfondene KKR & Co. og Bain Capital.

Kelsen Groups historie går tilbage til 1933, hvor det blev grundlagt som et mindre familiebageri.

Gennem årene er virksomheden vokset til en stor koncern, der i dag producerer omkring 25.000 ton småkager om året.

Handlen mellem Campbell Soup og Ferrero ventes at falde på plads i løbet af de næste to måneder.