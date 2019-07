Internationale smuglere stjal kunstskatte for millioner af dollars

I en amerikansk retssag er det kommet frem, at der er stjålet antikviteter fra seks forskellige lande.

En tidligere kunstforhandler fra Manhattan er blevet hovedperson i en af verdens største sager om antikvitetssmugling.

Det skriver New York Times.

I undersøgelser fra de amerikanske myndigheder er det kommet frem, at en international bande, ledet af den tidligere kunstforhandler Subhash Kapoor, har smuglet skatte for mere end 145 mio. dollar over 30 år.

Subhash Kapoor er i øjeblikket fængslet i Indien, hvor han i næsten otte år har afventet retssagen på en lignende smuglersag. Efter hans fængsling i Indien beskrev de amerikanske myndigheder ham som 'en af verdens mest produktive kunstsmuglere'.

Før han i 2011 blev fængslet, var han en feteret kunsthandler i New York og blev ofte rost i kunstverdenen for at skaffe bemærkelsesværdige kunstværker og for hans opsigtsvækkende donationer til flere museer.

Smuglerbanden har gjort sig umage for at få det til at se ud som, at tyveriet var en lovlig affære. Først stjal smuglerne kunstskattene fra en række landes templer og historiske bygninger, der var løst bevogtede. Det drejer sig bla. om historiske kunstværker fra Afghanistan, Indien, Nepal, Pakistan, Thailand og Cambodja.

Derefter blev der lavet falske papirer til de mange skatte, der blev sat til salg på nogle af verdens fineste gallerier.

Nogle af de stjålne statuer, hvoraf mange bliver betragtet som religiøse og nationale kunstskatte, blev enkeltvist solgt for mere end 2,5 mio. dollar i 00'erne.

De amerikanske myndigheder har beslaglagt 2.600 antikviteter - for en værdi af 107 mio. dollar- fra forskellige opbevaringsrum i New York.

Men historien er langt fra forbi endnu. For myndighederne mangler stadig at finde 39 af de mest værdifulde kunstværker, der har en værdi for mere end 36 mio dollar. De menes at være beskyttet af Subhash Kapoors familiemedlemmer.