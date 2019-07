Pablo Escobars bror anklager Elon Musk for tyveri af flammekaster

Tesla-chefen solgte sidste år tusindvis af flammekastere. Nu anklager Pablo Escobars bror ham for at have stjålet idéen.

Det startede som en joke, da det Elon Musk-ejede firma The Boring Company begyndte at snakke om at lancere en flammekaster. I december 2017 sagde Elon Musk, at hvis firmaet solgte 50.000 hatte med firmaets logo, ville flammekasteren være det næste, som The Boring Company ville lancere.

Som sagt så gjort. Samtlige 20.000 flammekastere blev på kort tid udsolgt.

Men nu anklages Tesla-chefen for at have stjålet idéen. Det skriver E24.

Det er Roberto Escobar, der er storebror til narkobaronen Pablo Escobar, der anklager The Boring Company for at have stjålet idéen til flammekasteren, som er et produkt hans eget firma Escobar Inc. producerer.

Han mener, at idéen blev stjålet under et virksomhedsbesøg et år tidligere.

»Det er ikke en flammekaster Mr. Escobar,« skriver Elon Musk på Twitter som svar på anklagen og henviser til flammekasterens navn Not-A-Flamethrower, som firmaet gav produktet for at kunne sælge det lovligt.

På The Boring Company's hjemmeside blev flammekasteren markedsført med teksten »verdens sikreste flammekaster«. Den blev solgt for 300 dollar.

The Boring Company er et tunnelboringsfirma, der er sat i verden for at løse fremtidens trafikale problemer. Det er dog ikke første gang, at firmaet har solgt produkter til markedsføring. I 2017 lancerede firmaet en sort kasket med firmaets logo på og efter to dage kunne Elon Musk prale med at have fået 6.400 bestillinger på den enkle kasket.