Alt udlejet: Mangel på danske sommerhuse kan koste Danmark dyrt

Mange turister får nej til et sommerhus i højsæsonen, og det kan koste Danmark dyrt i turismeindtægter, mener et udlejningsbureau.

Mange feriehungrende turister må gå forgæves efter et ledigt sommerhus i Danmark i højsæsonen, og det har konsekvenser for dansk økonomi, mener en af Danmarks største formidlere af feriehuse, Campaya.

Selv melder Campaya, som faciliterer en søgemaskine, der rummer størstedelen af både private og udlejningssommerhuse, nu stort set alt udsolgt på sommerhusfronten. Ud af de knap 27.000 sommerhuse, der kan lejes i Danmark i næste uge, er der kun 72 ledige, og det er, hvad Campaya kalder »udsolgt.«

Der er dog som oftest tæt på udsolgt i højsæsonen, men i år er langt de fleste sommerhuse blevet booket tidligt, og det understreger altså behovet for, at der mangler flere sommerhuse til udlejning i Danmark, mener Campaya.

»Hvis det ikke sker, går Danmark ikke bare glip af millioner i turismeindtægter, men milliarder,« siger Jesper Kamp Kruse, der er kommunikationschef hos Campaya.

Han forklarer, at der ifølge Feriehusudlejernes Brancheforening samlet er en turismeindtægt på årsbasis på 300.000 kroner ved udlejningen af ét sommerhus, og at et gennemsnits sommerhus genererer mellem 130.000-160.000 kr. i ren lejeindtægt årligt.

I et økonomisk perspektiv bidrager sommerhusudlejningen enormt til indtjeningen i butikker, restauranter og attraktioner i nærområderne Jesper Kamp Kruse, kommunikationschef hos Campaya

»Mit bud vil være, at der lige nu kan lejes 5000-10.000+ flere sommerhuse ud i højsæsonen. Efterspørgslen er enorm, og vi og vores kollegaer i udlejningsbranchen siger hver dag nej til mange, der gerne vil leje,« siger Jesper Kamp Kruse.

Dermed siger Danmark farvel til en stor sum penge i turismeindtægter, hver gang turister får nej til et sommerhus i højsæsonen.

Der er de seneste år ifølge Danmarks Statistik sket et lille fald i udlejningssommerhuse, og det er på trods af et nyt tiltag, der ellers skulle fremme udlejningen.

»Den forhenværende regering hævede det skattefrie bundfradrag for udlejning gennem bureau fra 21.900 til 40.900, uden at det endnu har gjort noget nævneværdigt godt for kapaciteten,« siger Jesper Kamp Kruse.

En analyse fra Dansk Kyst- & Naturturisme viser, at det er en øget indtjening, der vejer tungest hos sommerhusejere, når de vælger at udleje, men ifølge Campaya skal der mere fokus på udlejning i den brede offentlighed, hvis flere sommerhusejere skal åbne dørene for turister.

»Mit bud er, at vi mest af alt mangler at få udbredt fortællingen om, hvor meget godt, man gør for sit lokalområde ved at leje sit sommerhus ud. I et økonomisk perspektiv bidrager sommerhusudlejningen enormt til indtjeningen i butikker, restauranter og attraktioner i nærområderne,« siger han.