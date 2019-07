Kinesere køber sig ind i Mercedes-koncernen

Et kinesisk selskab har købt 5 pct. af Daimler, der ejer Mercedes Benz. Nu er 15 pct. af Daimler-aktierne på kinesiske hænder.

Den kinesiske bilindustri er ved at købe sig dybere ind i et af Tysklands ikoniske bilmærker, Mercedes-Benz og dets ejer, bilkoncernen Daimler.

Det er Beijing Automotive Group, der ifølge flere internationale nyhedsbureauer har købt 5 pct. af aktierne i den tyske bilkoncern. De to virksomheder samarbejder i forvejen om bilsalget på det kinesiske marked, og Daimler ejer 10 pct. af Beijing Auto.

I forhold til den aktuelle aktiekurs på Daimler svarer kinesernes aktiekøb til en investering på ca. 2,8 mia. dollars eller godt 18 mia. kr.

I forvejen har den kinesiske rigmand Li Shufu, bestyrelsesformand i Zhejiang Geely Holding Group, købt lige under 10 pct. af aktierne i Daimler gennem en selvstændig investeringsselskab, skriver New York Times.

Geely Auto Group er en af Kinas førende bilkoncerner og ejer bl.a. Volvo.

Igennem de senere år har kinesiske investorer købt stadig større del af den vestlige bilindustri, og det kinesiske bilmarked er nu større end USA.

Det har bl.a. ført til, at kineserne øver indflydelse på udviklingen af bilindustrien. F.eks. kræver byen Beijing ifølge New York Times, at bilkoncerner sælger stadig flere større og elektriske biler for at dæmme op for luftforureningen.

Det har længe været kotume, skriver avisen, at vestlige bilselskaber, der vil producere i Kina, skal indgå partnerskaber med kinesiske virksomheder. Men det krav erklærede den kinesiske regering sidste år, at den ville begynde at slække på - efter pres fra bl.a. USA.

Daimler erklærer sig glad for den nye ejer.

»Det kinesiske marked er og vil fortsat være en afgørende del af fundamentet for vores succes, ikke kun hvad angår salget, men også for produktudvikling og produktion,« udtaler Ola Källenius, koncernchef for Daimler i en meddelelse.