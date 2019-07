Facebook leverer endnu engang høj vækst

Facebook overgik i andet kvartal, hvad markedet havde sat næsen op efter. Omsætningen voksede med solide 28 pct. Facebook bekræfter, at selskabet undersøges af myndighederne for brud på konkurrenceregler.

Facebook fik i andet kvartal af 2019 hevet en solid vækst hjem på 28 pct. Den samlede omsætning landede på 16,9 mia. dollars, fremgår det af regnskabet for selskabets andet kvartal.

Det er i overkanten af, hvad analytikerne havde forventet af væksten.

Forud for regnskabet havde de gættet på en omsætning i andet kvartal på 16,45 mia. dollars, svarende til en vækst på 24,3 pct., ifølge en rundspørge foretaget af Zacks Consensus Estimate.

Indtjeningen havde de ventet, landede på 1,90 dollar per aktie. Her beretter Facebook om en indtjening betydeligt under, nemlig 0,91 pct., hvilket er tæt på en halvering i forhold til samme kvartal sidste år.

Men Mark Zuckerberg erklærer sig tilfreds.

»Vi havde et stærkt kvartal, og vores forretning og ”community” fortsætter med at vokse. Vi investerer i at opbygge stærkere beskyttelse af privatlivets frem for alle og i at levere nye oplevelser for de mennesker, der bruger vores services,« udtaler han i regnskabet.

Hans kommentar skal ses på baggrund af, at Facebook tidligere onsdag af de amerikanske myndigheder Federal Trade Commission blev tildelt en rekordstor bøde på 5 mia. dollars eller 33,5 mia. kr. Bøden er stadig mindre end en tredjedel af selskabets omsætning i andet kvartal.

Bøden relaterer til Facebooks håndtering af brugeres private oplysninger i skandalen omkring samarbejdet med Cambridge Analytica. Aftalen betyder desuden, at Facebook skal omstrukturere håndteringen af private oplysninger om brugerne.

Det fremgår af regnskabet, at en del af udgifterne er trukket fra i regnskabet og altså påvirker indtjeningen. Det drejer sig bl.a. om ”legal expenses” på 2 mia. dollars.

Facebook bekræfter i regnskabet bøden på 5 mia. dollars og at selskabet betydeligt skal forbedre sine procedurer for at efterleve kravene til beskyttelse af brugernes personfølsomme oplysninger.

»Især har vi indvilliget i at indføre en omfattende udvidelse af vores ”privacy program”, inkl. betydelig overvågning fra ledelsens og bestyrelsens side, stringente driftsmæssige krav og rapporteringskrav,« skriver Facebook bl.a.

Det fremgår også, at Facebook løbende skal dokumentere over for de amerikanske myndigheder, at de overholder kravene til beskyttelse af de personlige oplysninger.

Endeligt oplyser Facebook, at det er genstand for en undersøgelse fra myndighedernes side for mulige brud på konkurrenceregler.

Udover selve Facebook dækker selskabet over de sociale medier Instagram, WhatsApp, og Messenger. I forbindelse med regnskabet for første kvartal anslog selskabet, at 2,7 mia. mennesker bruger mindst en af selskabets platforme i løbet af en måned. Det tal gælder fortsat i andet kvartal.

Antallet af daglige aktive brugere er til gengæld steget med 8 pct. til 1,59 mia. mennesker i gennemsnit i juni.

Forventningerne til regnskabet har været høje. Gennem hele 2019 er aktien steget med over 50 pct. Og de blev øjensynligt umiddelbart indfriet. I det amerikanske eftermarked stiger aktien.

En af de ting, der er blevet vel modtaget i aktiemarkedet, er Facebooks planer om at gå med i en krypto-valuta, Libra, som sker i et samarbejde med Uber, Spotify, Mastercard og PayPal.

For hele 2019 forventede analytikerne inden regnskabet en vækst i omsætningen på 24,1 pct., så omsætningen vil lande på 69,31 mia. dollars i 2019. I 2020 forventede analytikerne inden dagens kvartalsregnskab en vækst på 21,2 pct. i 2020.

I begge tilfælde vil det være en betydelig lavere vækst end tidligere år. I 2018 voksede Facebook med 37 pct. i omsætning.

Nedgangen i væksten forklarer analytikerne bl..a med, at jo større den sociale mediegigant bliver, jo sværere bliver det at blive ved med at vokse med så massive vækstrater.