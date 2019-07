Pålægsproducenten Defco er nu taget under konkursbehandling. Den familieejede aarhusianske fødevarevirksomhed har haft underskud de seneste fire år.

Efter fire år med underskud er den kendte pålægskoncern Defco nu taget under konkursbehandling ved skifteretten i Aarhus. Det fremgår af Statstidende.

Defco producerer og sælger pålægs- og delikatesseprodukter til primært det danske marked, men selskabet har også en vis eksport til Spanien og Tyskland.

Defco har de seneste fire år haft et samlet underskud på 56 mio. kr. og har flere gange fået tilført frisk kapital fra selskabets adm. direktør, stifter og ejer Knud Erik Czaja.

I regnskabsåret 2017/18 har han via moderselskabet Knud Czaja Holding ApS skudt yderligere 11 mio. kr. ind i Defco og lovet, at der ville blive tilført flere midler i regnskabsåret 2018/19 »i det omfang, der er behov for dette«.

Det nye regnskab er ikke offentliggjort, men konkursbegæringen indikerer, at den negative udvikling er fortsat for Defco, der har omkring 160 medarbejdere. Selskabet, der har hovedkontor og produktion i Aarhus, er etableret af Knud Erik Czaja i 1982, og siden er sønnerne Morten og Mikkel inddraget i ledelsen af virksomheden.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra hverken Knud Erik Czaja eller hans sønner.

Da Defco tidligere på måneden gik i rekonstruktion oplyste Mikkel Czaja til FødevareWatch, at virksomheden er hårdt mærket af høje råvarepriser og endnu mangler at se hele effekten af en turnaround-proces.

De høje råvarepriser rammer alle forædlingsvirksomheder og skyldes især, at voldsomme udbrud af svinepest i Kina har fået prisen på svinekød til at stige eksplosivt. Også andre kødtyper ventes at stige i pris.

I det seneste regnskab oplyste Defcos ledelse desuden, at »der har været en ekstremt hård konkurrence på det danske marked«.

Videre lyder det i regnskabet, at »Selskabet har fortsat været inde i en omstillingsproces, hvor der er foretaget produktionsmæssige ændringer og tilpasninger til en mere strømlinet produktion. Omstillingsprocessen har resulteret i nogle engangsudgifter, som har belastet årets resultat. En række produkter, hvor indtjeningen har været lav, er udgået af produktionen.«

Til FødevareWatch gav Mikkel Czaja dog udtryk for, at der - trods udfordringerne - er gode muligheder for, at Defco kan overleve ved at få nye partnere ind i selskabet.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra advokat John Sommer Schmidt, der er indsat som kurator.