Pandora råber op, hvis Kasi-Jesper har penge til gode

Kasi-Jesper antyder, at 1,5 mia. kr. er på vej til ham fra Pandora. Men det er smykkeselskabet ikke enig i.

Slagsmålet mellem Jesper Nielsen, bedre kendt som Kasi-Jesper, og smykkeselskabet Pandora fik tirsdag et nyt kapitel.

Jesper Nielsen offentliggjorde et Facebook-opslag, hvor han forklarede, at han havde opskrevet værdien af sit holdingselskab med 1,5 mia. kr. Uden at nævne konkret hvorfor.

Kasi-Jesper mod Pandora Det er Dojajean Holding, der ejer Kasi ApS, som gennem mange år havde rettighederne til at sælge Pandora-smykker på det centrale- og vesteuropæiske marked.

Senere blev Kasi ApS købt ud af Pandora, og i den forbindelse blev en earnout-aftale lavet. Den skulle udløse en betaling til Kasi-Jesper på baggrund af de økonomiske resultater for Pandora på de markeder, han havde bygget op for koncernen.

Aftalen blev værdisat til over en halv mia. kr., men da Pandora år efter år tabte millioner og atter millioner på det datterselskab, der afgjorde Kasi-Jespers earnout, endte han med ingenting, da der skulle afregnes

Siden har Pandoras datterselskab vendt kæmpeunderskud til store overskud, og det fik Kasi-Jesper til at true med en politianmeldelse af Pandora.

Politianmeldelsen blev siden droppet, og Dojajean Holding gik konkurs, hvorfor konkursboet kurator nu fører sagen mod Pandora i håbet om at få aktiver i konkursboet.

»Jeg har haft min bedste nattesøvn i syv år. Det har fået mig til at opskrive med 1,5 mia. kr. i mit holdingselskab, men jeg kan ikke sige hvorfor grundet en tavshedsklausul,« siger han i en uddybende kommentar.

Den påståede milliardopskrivning flugter med den potentielle gevinst, Jesper Nielsen kan få fra den igangværende voldgiftssag mod Pandora. Den sag delforhandles henover sommeren og forventes afsluttet tidligst primo 2020. Det viser en redegørelse, Finans er i besiddelse af.

Men Jesper Nielsen vil grundet en tavshedsklausul ikke sige noget om, hvorvidt opskrivningen har relation til Pandora-sagen. Andre involverede i sagen vil heller ikke sige noget om sagens udvikling.

Dog oplyser Pandora, der er børsnoteret, at selskabet fortsat har hensat 0 kr. til sagen mod Jesper Nielsen. Beløbet på 0 kr. fremgår af Pandoras årsregnskab for 2018.

»Hvis dette havde ændret sig, så ville vi naturligvis kommunikere det i overensstemmelse med lovgivningen på området,« skriver Pandoras globale pressechef, Johan Melchior, i en mail.

Pandora-pressechefen forklarer dermed, at sagen mod Kasi-Jesper er kursfølsomt materiale for smykkeselskabet, såfremt Kasi-Jesper har udsigt til at vinde sagen.

Kasi-Jesper har solgt ”ejerandele” i den potentielle milliardgevinst fra Pandora. Det har fået Pandora til at klage til Forbrugerombudsmanden, fordi selskabet mener, at Kasi-Jesper vildleder køberne af ”ejerandelene”.

Det er Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten, der fører sagen for Jesper Nielsen mod Pandora. Det skyldes, at Boris Frederiksen er kurator i konkursboet efter Kasi-familiens tidligere holdingselskab, Dojajean Holding, som mener at have et tilgodehavende hos Pandora.

