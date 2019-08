Briterne forbereder sig: Opbygger nødlagre og ansætter toldere for milliarder

Den nye britiske regering har nu reserveret yderligere 17 mia. kr. til at afbøde konsekvenserne af det hårde brexit, der kan blive en realitet 31. oktober.

Den nye britiske regering optrapper nu forberedelserne til et såkaldt hårdt brexit, hvor landet forlader EU uden aftaler om, hvordan blandt andet samhandlen skal foregå.

Finansminister Sajid Javid har ifølge The Guardian og Reuters meddelt, at regeringen afsætter et ekstrabeløb på 17 mia. kr. til forberedelserne. Beløbet skal blandt andet anvendes til at opbygge nødlagre af medicin, ansætte 500 flere toldere og gennemføre en stor informationskampagne i befolkningen.

Med ekstrabevillingen er der alt i alt afsat 51 mia. kr. til at håndtere konsekvenserne af brexit - heraf 34 mia. kr. i år.

Der er blandt andet afsat 3,5 mia. kr. til indkøb og opbevaring af livsvigtig medicin. Derudover er der reserveret knap 3 mia. kr. til oprustning af bemandingen ved landets grænser. Der skal ansættes 500 nye toldere og grænsekontrollører, og der afsættes et betydeligt beløb til at hjælpe virksomheder med at udfylde toldpapirer.

Hvis Storbritannien forlader EU uden en handelsaftale, skal varer, som passerer den britiske grænse, toldbehandles og underlægges mere omfattende kontroller, end det er tilfældet for varer, der cirkulerer rundt i EU's indre marked. Derfor er det nødvendigt at opgradere faciliteter og bemanding ved grænsestationerne, hvilket især vil sige de britiske havne og lufthavne.

Siden den nye britiske premierminister Boris Johnson for en uge siden flyttede ind i Downing Street 10, har han gang på gang understreget, at 31. oktober er en definitiv deadline. Den dag forlader briterne EU »uanset hvad« - dvs. med eller uden en aftale. Den britiske regering forlanger blandt andet, at det såkaldte "bagstop" på grænsen mellem Nordirland og Irland skal fjernes fra den aftale, forhenværende premierminister Theresa May forhandlede på plads med EU. I Bruxelles afviser man imidlertid kategorisk at genåbne aftalen.

Derfor er kursen sat mod det hårde brexit, som den britiske regering nu afsætter milliarder af pund til at håndtere.