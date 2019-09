Eksperter frygter, at en del af milliongevinst fra formodet momssvindel er gået til terror.

I en årrække har to militante islamister været dybt involveret i et hidtil ukendt netværk med i alt 14 danske forretningsmænd med forbindelse til en række konkursramte selskaber, der har medført et tab på mere end 800 mio. kr. i ubetalt moms og skat for den danske statskasse.

I flere af selskaberne er der faldet dom for momssvindel, mens andre er blevet politianmeldt, men ikke er blevet retsforfulgt. Det viser en kortlægning af flere end 100 konkursboer samt dokumenter fra flere danske og svenske retssager, som Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans, sammen med dagbladet Information i dag kan fremlægge.

Af de 14 forretningsmænd i netværket har to ifølge en række retsdokumenter været en del af eller haft forbindelse til terrorgrupperne Islamisk Stat og al-Qaeda. De to forretningsmænd kan i dag knyttes til formodet momssvindel og konkursramte selskaber, som skylder den danske stat mindst 97 mio. kr. i moms og skat.

Det er dobbelt alvorligt, hvis der både bliver svindlet, og pengene så også bliver brugt til at undergrave vores samfund. Lars Krull, ekspert i hvidvask

Størstedelen af pengene fra både den beviste og den formodede millionsvindel er i dag forsvundet. Selv om det har været umuligt at fastslå, hvor udbyttet er endt, frygter ekspert i hvidvask og seniorrådgiver ved Aalborg Universitet Lars Krull ligesom andre eksperter, at en del af pengene har været brugt til at finansiere terror.

»Det er dobbelt alvorligt, hvis der både bliver svindlet, og pengene så også bliver brugt til at undergrave vores samfund,« siger han.

En gennemgang viser, at bagmandspolitiet, SØIK, i et hidtil ukendt notat fra 2016 på baggrund af oplysninger fra Politiets Efterretningstjeneste, PET, slog fast, at den ene af de to centralt placerede jihadister »med stor sandsynlighed« var dræbt i Syrien som IS-kriger.

Professor Tom Kirchmaier forsker i økonomisk kriminalitet ved CBS og London School of Economics. Han undrer sig over, at myndighederne ikke har grebet ind.

»Hvis man skal stoppe jihadisterne, skal man stoppe deres finansiering. Det starter f.eks. med at stoppe svindlen,« siger han.

Grand Theft Europe Finans samarbejder i #Grandthefteurope med 35 europæiske medier fra samtlige lande i EU, koordineret af den tyske nonprofitresearchorganisation Correctiv. Sammen kulegraver netværket af undersøgende journalister sindrigt organiserede momskarruseller, der udgør det største igangværende skattesvindelkompleks i EU. Læs mere her: www.grand-theft-europe.com.

Politiinspektør Thomas Anderskov Riis fra SØIK skriver, at bagmandspolitiet tager alle sager om momssvindel og mulig terrorfinansiering alvorligt.

»De metoder, som Finans og Information beskriver, er velkendte fra vores efterforskninger. Det er metoder, vi er meget opmærksomme på. Det gælder f.eks. komplekse selskabskonstruktioner og brug af stråmænd i sager, der kan have grene til udlandet,« skriver han.

SØIK ønsker dog ikke at kommentere eksperternes frygt for, at de i dag forsvundne millioner er gået til terror. SØIK ønsker heller ikke at svare på, hvorfor bagmandspolitiet i flere af sagerne først greb ind, efter at pengene var forsvundet.

PET har ikke ønsket at kommentere sagen.