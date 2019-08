De amerikanske landmænd var i forvejen i knæ og bliver nu ramt af et knusende slag af Kinas importstop. Det kan ramme væksten og indtjeningen i den danske enzymkoncern Novozymes.

Lars Attrup, f. 1969, er erhvervsreporter på Finans. Han er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole 1997 og har siden da været ansat som skrivende reporter på Morgenavisen Jyllands-Posten. I de første år var Lars knyttet til avisens Indlandsredaktion og var ansvarlig for blandt andet bladets dækning af kommunalstof. Siden 2000 har han været en del af holdet på Jyllands-Postens Erhvervsredaktion. Her har Lars gennem mange år dækket landbruget og fødevareindustrien og emner, der er relateret til disse brancher. Herunder: globale fødevarekriser, råvarebørser, miljø, grøn energi samt EU’s landbrugs- miljø- og energipolitik. Lars har adskillige gange rejst kloden rundt med rygsæk.

Handelskrigen mellem USA og Kina eskalerer dag for dag, og giganternes serie af gengældelsesaktioner rammer nu den danske enzymgigant Novozymes.

USA's præsident Donald Trump meddelte i torsdags, at der bliver lagt 10 pct. told på kinesiske varer til en værdi af 2.000 mia. kr.

Kina har nu reageret ved at lukke for import af amerikanske landbrugsvarer. Det er et slag, der rammer med knusende kraft hos Trumps kernevælgere i det amerikanske Midtvesten, hvor landbruget er en afgørende økonomisk faktor.

Kinas importstop gør imidlertid også ondt i Bagsværd hos enzymkoncernen Novozymes, fordi de amerikanske landmænd er blandt selskabets vigtigste kundegrupper. Landbruget og ethanolproduktionen i USA har så stor betydning for Novozymes, at selskabet i begyndelsen af juni nedjusterede årets forventede vækst og indtjening med henvisning til dårlige vejrforhold i USA's Midtvesten.

De kriseramte landmænd i USA's kornkammer får nu endnu et hårdt økonomisk slag, når de afskæres fra et af deres vigtigste eksportmarkeder.

»De amerikanske landmænd tjente gode penge frem til 2013. Siden da er det gået uafbrudt ned ad bakke, og sektoren er nu virkelig hårdt ramt. Det skyldes i høj grad, at dollaren er blevet gradvist stærkere, hvilket svækker konkurrenceevnen på eksportmarkederne. Samtidig har der siden de gode år været en overproduktion af afgrøder. På toppen af det kommer så forårets ekstreme vejr og nu handelskrigen og Kinas importstop,« siger markedsanalytiker Palle Jakobsen, Agrocom.

Novozymes sælger enzymer til de amerikanske producenter af bioethanol (baseret på majs), og mikroorganismer, som anvendes i såsæden i amerikansk landbrug for at øge udbytterne. Novozymes producerer også enzymer, der indgår i foderblandinger.

Novozymes Novozymes producerer industrielle enzymer og mikroorganismer.

Novozymes finder enzymerne i naturen og optimerer dem, så de kan bruges i industrien, hvor de erstatter kemikalier.

Enzymer indgår i vaskemidler til tøjvask og maskinopvask og gør det muligt at reducere vasketemperaturen og lave mere kompakte vaskemidler.

Enzymerne fra Novozymes anvendes også i foderblandinger til grise og kyllinger og sikrer, at dyrene kan optage en større del af næringsstofferne i foderet. Dermed reduceres forbruget af foder.

Mikroorganismerne fra Nozozymes øger landmændenes høstudbytter og reducerer udledningen af kvælstof.

I fødevareindustrien anvendes enzymerne til at holde eksempelvis brød friskt i længere tid. Dermed mindskes madspild.

Enzymer indgår desuden i produktion af biobrændstoffer som ætanol.

»Handelskrigen øger nu presset på de amerikanske landmænd, og det pres forplanter sig direkte videre til Novozymes. Efter en række hårde år skal landmændene spare hele vejen rundt - herunder på indkøb af såsæd. Mikroorganismerne er en forholdsvis ny teknologi, som øger udbytterne, men realiteten er, at mange landmænd er under så stort økonomisk pres, at de vil være tvunget til at vælge billigere varianter af såsæd,« vurderer chefanalytiker Michael Friis Jørgensen, Alm. Brand Markets.

USA's eksport af landbrugsvarer til Kina faldt fra 130 mia. kr. i 2017 til 61 mia. kr. i 2018 og er nu på vej mod nul.

»Kinas importsstop er et knusende slag for tusindvis af farmere, som allerede nu kæmper for at klare sig. Bare inden for de seneste 18 måneder har landmændene været ramt af faldende råvarepriser, forfærdeligt vejr og stigende toldsatser,« lyder det i en kommentar fra Zippy Duvall, præsident for American Farm Bureau Federation.

Mens det kinesiske importforbud primært rammer den amerikanske eksport af sojabønner, så har forårets dårlige vejr ødelagt en stor del af høsten af majs, hvilket presser de amerikanske bioethanol-producenter, som også er en vigtig kundegruppe for Novozymes. Selskabet, der i alt har 34 pct. af sin omsætning i Nordamerika, kommer torsdag i denne uge med halvårsregnskab og kan derfor ikke kommentere konsekvenserne af handelskrigen.

Palle Jakobsen, Agrocom, understreger, at det endnu er vanskeligt at spå om konsekvenserne af handelskrigen, fordi der næsten hver dag kommer nye træk og modtræk fra Kina og USA.

»Hvis det store kinesiske marked lukker, kunne man måske forestille sig, at Trump skaber en ny efterspørgsel ved at hæve kravet til, hvor meget bioethanol, der skal blandes i benzinen. Det vil øge forbruget af majs, og tilsvarende kan man producere biodiesel på basis af noget af det soja, som kineserne ikke længere vil købe,« lyder analysen fra Palle Jakobsen.