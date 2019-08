Pandora klagede over Kasi-Jesper uden held

Forbrugerombudsmanden har været trukket ind i det bitre slagsmål mellem Pandora og Kasi-Jesper.

Striden mellem smykkeselskabet Pandora og Jesper ”Kasi” Nielsen tager i disse måneder til og kulminerer, når den verserende voldgiftssag forventes afsluttet engang i 2020.

Kasi-Jesper mod Pandora Det er Dojajean Holding, der ejer Kasi ApS, som gennem mange år havde rettighederne til at sælge Pandora-smykker på det centrale- og vesteuropæiske marked.

Senere blev Kasi ApS købt ud af Pandora, og i den forbindelse blev en earnout-aftale lavet. Den skulle udløse en betaling til Kasi-Jesper på baggrund af de økonomiske resultater for Pandora på de markeder, han havde bygget op for koncernen.

Aftalen blev værdisat til over en halv mia. kr., men da Pandora år efter år tabte millioner og atter millioner på det datterselskab, der afgjorde Kasi-Jespers earnout, endte han med ingenting, da der skulle afregnes

Siden har Pandoras datterselskab vendt kæmpeunderskud til store overskud, og det fik Kasi-Jesper til at true med en politianmeldelse af Pandora.

Politianmeldelsen blev siden droppet, og Dojajean Holding gik konkurs, hvorfor konkursboet kurator nu fører sagen mod Pandora i håbet om at få aktiver i konkursboet.

I mellemtiden er der dog nu sat punktum hos Forbrugerombudsmanden i en afledt sag af parternes bitre slagsmål.

Tilbage i juni valgte Forbrugerombudsmanden at afslutte sin undersøgelse af den klage, der i januar var indløbet fra Pandora over Kasi-Jespers adfærd.

Det viser en aktindsigt, Finans har fået i sagen.

»Vi har afsluttet sagen og foretager os ikke yderligere,« bekræfter sagsbehandleren på klagen fra Pandora.

Pandora klagede over, at Kasi-Jesper solgte ”ejerandele” til almindelige danskere i den potentielle milliardgevinst, han kan få ud af voldgiftssagen.

Pandora kaldte salget af ”ejerandele” for »stærkt vildledende og mangelfuldt«, fordi smykkeselskabet ikke mente, at forbrugerne blev oplyst af Kasi-Jesper på et korrekt og oplyst grundlag.

Forbrugerombudsmanden er dog af den opfattelse, at Jesper Nielsen har skiltet nok med den risiko, man løber ved at bruge 10.000 kr. på en ”ejerandel” i voldgiftssagen mod Pandora.

»Vi har bl.a. lagt vægt på, at det markedsføringsmateriale, som vi har modtaget fra jer, informerede forbrugerne om, at der ikke er sikkerhed for kravet mod Pandora A/S,« står der i afslutningsbrevet sendt til Pandora.

Hos smykkekoncernen havde man naturligvis håbet på et andet udfald af klagen.

»Pandora har selvsagt ikke noget at gøre med salget af disse anparter, men vi vurderer, at de udbydes på et grundlag, der vildleder eventuelle købere. Fordi vi og vores navn bliver indirekte inddraget, bad vi Forbrugerombudsmanden vurdere, om udbuddet overholder gældende lovgivning. Vi tager dens vurdering til efterretning,« siger Jeppe Jensen, Pandoras chefjurist i Europa, Mellemøsten og Asien.

Jesper Nielsen har solgt ”ejerandele” for et tocifret millionbeløb og satte for nylig nye andele til salg for 10.000 kr. stykket.

Forbrugerrådet Tænk har advaret mod at kaste penge efter investeringsmuligheden hos Kasi-Jesper. Derudover er salget af ”ejerandele” ikke afstemt med Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten, som på vegne af skattemyndighederne fører voldgiftssagen for Jesper Nielsen mod Pandora.

Kasi-Jesper er så sikker på sejr mod Pandora i voldgiftssagen, at han påstår at have booket Royal Arena til ”The official Kasi earnout-party” enten i november 2019 eller marts 2020.

