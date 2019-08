Jyske lufthavne i massiv kamp om passagererne

Aarhus Airport vil med en aggressiv strategi kapre passagerer fra lufthavnene i Billund og Aalborg, som også forbereder sig på vækst. Det jyske marked er ikke stort nok til tre store lufthavne, vurderer ekspert.

Der er lagt op til en voldsom kamp om passagererne mellem de tre største lufthavne i Jylland.

Aarhus Airport har med nye ejere og en ny ledelse kæmpestore ambitioner om at kapre en million nye passagerer i løbet af fem år. Det kræver, at lufthavnen ved Aarhus tager hele væksten i den jyske flytrafik i de kommende år og samtidig stjæler rejsende fra de andre lufthavne.

Men hverken Billund Lufthavn og Aalborg Lufthavn vil give sig uden kamp. Tværtimod har de begge planer om at vokse og har investeret store millionbeløb i udvidelser.

»I alt for mange år har vi lånt passagerer ud til de andre jyske lufthavne. Vi har med Aarhus tæt på det bedste passagergrundlag, og nu skal vi vinde de rejsende tilbage,« siger Peer H. Kristensen, adm. direktør i Aarhus Airport.

Vi kommer til at slås for vores position. Jan Hessellund, adm. direktør i Billund Lufthavn

Han tiltrådte jobbet 1. juni, efter erhvervsmanden Jens Stausholm i marts købte en aktiepost på 20 pct. i Aarhus Airport, der fortsat har Aarhus Kommune som største aktionær. Planen er at investere op mod 80 mio. kr. i lufthavnen i de kommende år.

Billund Lufthavn indvier i efteråret en ny og større terminal og har dermed investeret et trecifret millionbeløb i forventning om fremtidig vækst. Målet er en vækst på 3-4 pct. om året, og visionen er syv millioner passagerer.

»Vi kommer til at slås for vores position. Billund Lufthavn har i en lang årrække oplevet uafbrudt vækst i passagertallet, og intet tyder på, at det stagnerer«, siger adm. direktør Jan Hessellund, Billund Lufthavn.

I alt for mange år har vi lånt passagerer ud til de andre jyske lufthavne. Peer H. Kristensen, adm. direktør i Aarhus Airport.

Han fremhæver, at analyser fra Damvad Analytics viser, at for 1,8 mio. borgere i Vestdanmark er Billund den nærmeste lufthavn. Det er ifølge analysen næsten tre gange så mange som Aarhus Airport.

Billund Lufthavn henter en stor del af passagererne fra Aarhus. Lufthavnen reklamerer flittigt i Aarhus for at skaffe kunder, og der er 16 daglige afgange med bus fra Aarhus til Billund.

»Vi har passagerer fra hele Jylland, og Aarhus er et vigtigt marked for os,« siger Jan Hessellund.

Aalborg Lufthavn har det seneste år investeret et tocifret millionbeløb i udbygning og bedre faciliteter efter en årrække med betydelig fremgang.

»Vi gør, hvad vi kan for at udvikle lufthavnen og tiltrække flere flyselskaber, ruter og passagerer. Vi henter passagerer langt nede i Jylland og også i Aarhus. Det skyldes ikke mindst, at vi skiller os ud ved at have gratis parkering,« siger Søren Svendsen, direktør i Aalborg Lufthavn.

Vi gør, hvad vi kan for at udvikle lufthavnen og tiltrække flere flyselskaber, ruter og passagerer. Søren Svendsen, direktør i Aalborg Lufthavn.

Det samlede antal rejsende i de tre største jyske lufthavne er siden 2011 øget med 1 mio. passagerer. Aarhus Airport vil alene opnå samme vækst på fem år. Det kræver en tredobling af trafikken i lufthavnen.

Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank, har fulgt luftfarten i Danmark i de seneste 15 år. Han vurderer, at det er svært at få øje på grundlaget for så massiv en vækst.

»Det er helt åbenlyst, at Aarhus Airport skal hente rejsende fra Billund og Aalborg, hvis de blot skal nå i nærheden af deres mål. Det er meget ambitiøst.«

Jacob Pedersen tilføjer, at han har svært ved at se, at markedet i Jylland er stort nok til at bære tre store lufthavne.