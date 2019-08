Burgerkæde havde første underskud - nu stopper medstifter

Selskabet bag Grillen Burgerbar har henover sommeren fået frisk kapital til at åbne flere restauranter.

Én af stifterne bag burgerkæden Grillen Burgerbar, der driver otte restauranter landet over, har forladt virksomheden.

Michael Listov-Raunkjær er således udtrådt som både medejer og medlem af bestyrelsen og direktionen i den virksomhed, han var med til at skabe i 2013 sammen med brødrene Thomas Rasmussen og Steffen Herbst-Rasmussen.

»Det er helt udramatisk. Kæden er bare nået til et sted, hvor det handler om at drifte forretningen. Når det bliver hverdag på den måde, er det ikke så spændende for mig. Der fungerer jeg ikke bedst. Det er mere iværksætteriet, som trækker i mig,« siger Michael Listov-Raunkjær.

Hans exit kommer knap et år efter, at Grillen Group, selskabet bag Grillen Burgerbar, måtte offentliggøre sit første underskud nogensinde.

Restaurantåbninger og den usædvanligt varme sommer i 2018 havde trukket resultatet ned i røde tal.

I indeværende regnskabsår vil resultatet igen være til den utilfredsstillende side. Det fortæller Thomas Rasmussen, direktør i Grillen Group og samtidig hovedaktionær med sin bror Steffen Herbst-Rasmussen.

»Vi har dog det seneste halve år set gode tendenser i kæden,« siger han.

Som et led i næste kapitel af Grillen Groups historie, er der nu blevet lavet en professionel bestyrelse, og selskabet har henover sommeren fået 3,7 mio. kr. i kapitalforhøjelser.

»Pengene skal bruges på den videre rejse, som indebærer flere restaurantåbninger. Jeg kan ikke sige nøjagtigt hvor, men vi kigger meget på hovedstaden og Sjælland. Vi har åbnet en del i Jylland, og det passer bedst til vores organisation at åbne noget mere på Sjælland. Dog uden, at vi udelukker yderligere åbninger i Jylland,« siger Thomas Rasmussen.

Han fortæller, at det også er drømmen at føre Grillen Burgerbar til udlandet.

Grillen Groups første burgerbarer var i København på Nørrebro, Christianshavn og Amagerbro. Konceptet har også indtaget Vesterbro, Aarhus, Aalborg, Herning og Vejle.