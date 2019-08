Lars Larsen købte afdød vens livsværk: »Vi skylder ham meget«

Lars Larsen købte Actona i 2015, efter hans gode ven Orla Dahl Jepsen døde.

Lars Larsen, én af de Danmarks mest betydningsfulde erhvervsmænd, er mandag morgen afgået ved døden.

For fire år siden betød et dødsfald hos Lars Larsens nære ven Orla Dahl Jepsen, at Lars Larsen købte aktiemajoriteten i møbelvirksomheden Actona, som Orla Dahl Jepsen havde stiftet.

Det var Orla Dahl Jepsens familie, der ønskede, at Lars Larsen skulle overtage familiens livsværk. Udover møbelverdenen havde Orla Dahl Jepsen og Lars Larsen også en fælles passion for golf.

»Jeg ved, at Orla på både Actonas og vores medarbejderes vegne ville være glad for, at virksomheden får Lars Larsen ind som ejer. Orla og Lars Larsen kendte hinanden i mange år og delte de samme værdier,« sagde Orla Dahl Jepsens enke, Susanne Dahl Jepsen, til TV Midtvest i 2015.

Torben Skov Villadsen, adm. direktør i og minoritetsejer af Actona, er mandag berørt af nyheden om Lars Larsens død.

»Jeg er frygtelig ked af det og mine tanker går til familien, som har mistet en person, der har betydet rigtig meget for rigtigt mange mennesker i Danmark. Vi (Actona, red.) skylder ham meget, og han har haft stor betydning for os som hovedaktionær de seneste år,« siger han.

Da Lars Larsen tidligere på året trak sig fra Jysk-koncernen, overtog hans søn Jacob Brunsborg flere af posterne i koncernen. Heriblandt en bestyrelsespost i Actona, der år efter år har store millionoverskud.

Lars Larsen trak sig tidligere på året fra sit livsværk, efter at han fik konstateret leverkræft. Og mandag morgen sov han stille ind i sit hjem i Silkeborg omgivet af sin nærmeste familie.

Lars Larsen efterlader sig sin kone, to børn og fire børnebørn.