De kinesiske myndigheder måtte lukke et nyåbnet Costco-varehus i Shanghai, fordi de kinesiske kunder strømmede ind i mængder, der skabte totalt kaos.

Det kan godt være, at de to stormagter USA og Kina slås på den store geopolitiske scene i en eskalerende handelskrig, men kineserne er tilsyneladende ligeglade. I hvert fald var indbyggerne i Shanghai så begejstrede for, at den amerikanske varehusskæde Costco åbnede sin første butik i Kina, at de nærmest stormede butikken på åbningsdagen.

Åbningen af butikken tirsdag skabte så meget kaos, at de kinesiske myndigheder advarede trafikanter om at færdes på vejene omkring, og supermarkedet måtte lukke dørene tidligt, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Costco, der er USA´s femte-største varehuskæde, annoncerede i sidste måned, at den ville åbne sin første fysiske butik i Shanghai, og da den slog dørene op tirsdag var det med timelange køer. Ifølge videoer på kinesiske sociale medier, skabte menneskemængden trafikkaos, og kunderne blev anvist, at der kunne være op til tre timers ventetid på at få en parkeringsplads, skriver Reuters.

Både de lokale myndigheder og skoler advarede over radioen om at køre i retning af supermarkedet.

»På grund af de ekstremt store menneskemængder i det nyåbnede supermarked opfordrer vi af hensyn til offentlighedens sikkerhed, at beboerne forholder sig rationel og vælger at købe ind uden for myldretiden,« skulle det have lydt fra myndighederne i følge lokale beretninger.

Chefredaktøren på det kinesiske medie Global Times, der er et tabloid-medie under det statskontrollerede People´s Daily, Hu Xijin, skriver på Twitter, at kunderne ventede i timevis, og at butikken var proppet af kunder.

I de seneste dage er handelskrigen mellem USA og Kina ellers eskaleret, og begge parter har bebudet ekstra toldsatser på hinandens varer. Ved G7-topmødet i weekenden bebudede Donald Trump, at Kina var klar til at gå tilbage til forhandlingsbordet, men det er endnu ikke blevet bekræftet af Kina.

Costco sælger primært elektronik, møbler, husholdningsmaskiner, friluftsartikler og meget mere. Detailkæden havde en omsætning i det seneste kvartal på 34 mia. dollars og et nettoresultalt på 906 mio. dollars.