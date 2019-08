Stor tøjkæde på vej mod konkurs

Det kan snart være slut med at shoppe billigt modetøj i Forever 21´s butikker verden over. Kædens økonomi hænger i laser, og selskabet er i gang med at forberede en konkursbegæring.

Den amerikanske tøjkæde Forever 21, der er kendt for at sælge såkaldt fast fashion, er tæt på konkurs. Det skriver flere amerikanske medier herunder Bloomberg og CNBC.

Selskabet planlægger at indsende en konkursbegæring, efter at det er mislykkes at få restruktureret gælden i selskabet, og en mulig konkurs er derfor rykket nærmere, lyder det.

Forever 21 har 800 butikker verden over - primært i USA og Europa - og er kendt for at sælge billigt modetøj målrettet fortrinsvis unge kunder. Tøjkæden er stort set repræsenteret i alle store shoppingcentre og malls i USA, og med en mulig konkurs følger en masse butikslukninger, der dermed vil betyde tomme butikker i centrene.

Et af selskabets store udfordringer har netop været, at det typisk har meget store butikker i butikscentre, der i forvejen lider af færre besøgende.

Det er muligt, at selskabet i første omgang går i betalingsstandsning i forsøg på at få nogle nye låneaftaler med kreditorerne, skriver Bloomberg, men analytikere vurderer, at det uanset hvad vil betyde massive butikslukninger.

Detailhandelsanalytikere peger på, at Forever 21 i lang tid har forsømt at forandre sig og gøre sig mere relevant for de unge, og samtidig er de blevet udkonkurreret af mærker, der gør sig bedre online. Konkurrenter som Zara og Abercrombie & Fitch har i højere grad forsøgt at opgradere sine mærker ved at højne kvaliteten og dermed også prisen.

Generelt har tøjbutikker det svært, efter at online shopping bliver mere udbredt. I en analyse fra UBS tidligere på året, estimerede storbanken, at onlinehandel i USA vil vokse til 25 pct. af alt handel - en stigning fra 16 pct. nu. Det betyder, at 75.000 butikker vil lukke inden udgangen af 2026. 21.000 af dem vil være tøjbutikker.

Forever 21 har ikke selv kommenteret sagen overfor Bloomberg eller CNBC.