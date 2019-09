Grundfos ramt af afmatning i salget

Pumpegiganten Grundfos er på vej med regnskabet for 1. halvår. Men allerede nu skruer topchef Mads Nipper ned for forventningerne til 2019. Det strammer til, lyder meldingen.

Grundfos melder sig nu i koret af industrigiganter, der mærker, at den globale økonomi er begyndt at hoste og hakke.

2019-forventninger Salget målt i lokal valuta skal vokse 3-5 pct.

Overskuddet før renter og skat målt i forhold til salget (ebit-marginen) skal øges i forhold til 2018, hvor det landede på 9,0 pct. Målet er bringe resultatet tætter på 2020-målet om en ebit-margin på 10 pct. Grundfos har følgende mål for 2019:

Den fondsejede pumpegigant er på trapperne med sit halvårsregnskab, og selv om det ifølge topchef Mads Nipper »bliver vældig fornuftigt med forbedringer over det hele«, vil tallene tegne et ufuldstændigt billede af 2019.

»Vi kommer til at vokse i år, men vi ender nok en spids under det, vi har sat os som mål for væksten,« siger Mads Nipper.

Grundfos satte salgsrekord i 2018 med 26,7 mia. kr. efter et år med en vækst på 6,6 pct. De mørke skyer i horisonten fik dog allerede i foråret ledelsen til dæmpe forventningerne, så målet for 2019 landede på 3-5 pct. Nu er meldingen, at væksten – trods vind i sejlene i foråret - givetvis ender under de 3 pct. for helåret.

Hvis vores indtjening falder med 1-3 procentpoint, vil vi ikke være begejstret. Men det vil ikke være katastrofe. Mads Nipper, adm. direktør i Grundfos

Alligevel agter Mads Nipper ikke at begå tidligere tiders fejl og træde på bremsen.

»Vi har løftet foden fra speederen snarere end at træde på bremsen, for så er vi ikke klar. Vores erklærede mål er at vinde markedsandele, og det vil vi også gøre nu,« siger topchefen.

Han forklarer, at Grundfos – opbremsning i verdensøkonomien eller ej – har et mål om at komme bedre ud af året end konkurrenter som f.eks. amerikanske Pentair og Xylem.

At der ikke dømmes smalkost her og nu, skyldes også, at Grundfos med mere end 19.000 ansatte er økonomisk langt mere tykhudet i dag, end da krisen for alvor fik tag i koncernen i 2013 og 2014. En melding, der bl.a. understreges af, at den gældfrie industrikæmpe kom ud af 2018 med 9,5 mia. kr. i kontanter og omsættelige aktier og obligationer.

»Hvis vores indtjening falder med 1-3 procentpoint, vil vi ikke være begejstret. Men det vil ikke være katastrofe,« siger Mads Nipper.

Han tilføjer, at det i disse omskiftelige tider kan være svært at forudsige udviklingen selv få måneder frem.

»Generelt er erhvervslivet gået fra at mangle arbejdskraft til at sige, at nu er den gal. Nu er opbremsningen her, men der er faktisk fire måneder tilbage af året,« siger Mads Nipper.

I 1. halvår 2018 leverede Grundfos en omsætning på 12,8 mia. kr. og en indtjening før renter og skat på 964 mio. kr.