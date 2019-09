Alibaba-milliardær gør klar til at indtage Europa

Kinensisk e-handelsgigant vil tage kampen op mod Amazon i både Europa og USA.

Kinas største e-handelsplatform Alibaba, der er ejet af den kinesiske milliardær, Jack Ma, tager nu første skridt på vejen mod at udvidde emperiet til Europa.

Virksomheden kunne således søndag præsentere sin første europæiske butik i Spaniens hovedstad Madrid.

Det skriver Business Insider.

Den nye butik, der er blevet opført i shoppingcenteret intu Xanadú, skal fungere som en slags showroom for virksomhedens onlinebutik AliExpress, hvor kunderne kan komme ind og se og prøve varene, for herefter at købe dem online.

AliExpress fungerer lidt ligesom Amazon, hvor sælgere kan benytte sig af den online platform til at sælge egne varer, og den nye butik har flere end tusind varer på hylderne fra i alt 60 forskellige brands.

Og det er da også Alibabas plan at tage kampen op mod e-handelsgiganten Amazon, der på nuværende tidspunkt er ca. fire gange større end den kinesiske virksomhed.

Jack Ma har både udtrykt ønsker om at etablere sig på det europæiske marked og på det amerikanske marked, hvor det lige nu begge steder er Amazon der hersker.

Ifølge analysevirksomheden Kantar har det allerede vist sig taktisk klogt at satse på det spanske marked, der nu et af virksomhedens største sammen med USA og Rusland.

»Det gør åbningen af Madrid-butikken til en åbenlys strategisk beslutning, der vil trække flere købere til den kinesiske handelsplatform,« skrev digital analyse ekspert fra Kantar, Malcolm Pinkerton, tirsdag i et blogopslag.

I Kina står Alibaba for 56 procent af al onlinesalg og 674 millioner mennesker bruger hvert år platformen.