Billund-selskab får milliardoverskud

Danske Nordic Aviation Capital kan fremvise et overskud på næsten 1,1 mia. kr. i seneste regnskab.

Et overskud på næsten 1,1 mia. kr. er, hvad flyleasingselskabet Nordic Aviation Capital kan prale af efter seneste regnskab.

Det skriver check-in.dk

Nordic Aviation Capital, der har base i Billund, er et af verdens førende flyleasingselskaber inden for jet- og turbopropfly. I sit nyligt offentliggjorte regnskab kunne selskabet fremvise en omsætning på 6 mia. kr. i regnskabsåret 2018/2019.

Det er 21 pct. højere end forrige års omsætning, og ledelsen er godt tilfreds.

»Dette regnskabsårs økonomiske resultater markerer endnu et rekordår for NAC. Vi har med succes leveret på vores strategiske initiativer, som er et vidnesbyrd om og en afspejling af det hårdtarbejdende, dedikerede og passionerede team hos NAC, uden hvem det succesrige år ikke ville have været muligt,« siger Søren M. Overgaard, adm. direktør.

Flyleasingselskabet blev stiftet i 1990 af den danske milliardær Martin Møller Nielsen. Han har sidenhen formået at udvikle selskabet til en milliardvirksomhed, der i dag har 480 fly hos 75 forskellige kunder.

Og der er planer om endnu flere fly fremadrettet. Ved Paris Air Show 2019 bestilte Nordic Aviation Capital nemlig i alt 105 nye turbopropfly samt 20 såkaldte ’Airbus’-jetfly. Den slags er naturligvis ikke gratis, og selskabet har derfor i seneste regnskabsår sikret sig en finansiering på 5,3 mia. kr.

Det Billund-baseret selskab betjener i dag kunder i 50 forskellige lande rundt om i verden. Og i kundekartoteket findes flere kendte flyselskaber som British Airways og Lufthansa.