Salling Group er på vej med stor lancering af dagligvarer under eget navn. Netop det indgår i de danske kæders kamp på et presset marked.

De danske supermarkeder og discountbutikker skruer i den pressede kamp om forbrugerne op for flere, egne mærker. Salling Group, som med Føtex, Bilka og Netto, er den største koncern på det danske marked er således på vej med en storsatsning.

Egne varemærker - der internationalt i branchen kaldes private label - er i vækst hos flere kæder. Den seneste opgørelse fra den europæiske organisation for private label, PLMA International, viser, at dagligvarekædernes egne mærker i Danmark da udgjorde 27 pct. af omsætningen. Målt i volumen var andelen 33 pct.

Salling Group har allerede en stribe egne produktserier inden for dagligvarer, og nu skrues der markant op. I hvert fald har en afgående medarbejder i koncernen netop skrevet på det sociale medie, at der i 2020 kommer en ny serie under mærket “Salling”, som angiveligt vil bestå af 6.000 produkter og kan blive Danmarks største dagligvaremærke.

Egne mærker Private label er betegnelsen for dagligvarekædernes egne mærker og produktserier. Kæderne ønsker med de mærker bl.a. at skabe loyalitet hos forbrugerne og at kunne sælge produkter billigere end mærkevarer. Desuden kan en leverandør udskiftes, uden at produktet forsvinder. Tal fra organisationen PLMA International viser, at andelen af private label i dagligvarekæderne – målt i volumen – i Danmark er steget fra 23 pct. i 2002 til nu over 33 pct. Målt i værdi udgjorde private label i den seneste opgørelse ca. 27 pct. af salget.

Salling Group vil ikke kommentere opslaget på Linkedin med angivelsen af 6.000 varer. Men Viktor Jegesi, som er indkøbsdirektør i Salling Group, bekræfter i en mail til Finans, at der arbejdes med en stor serie af egne varer under navnet Salling.

»Vi er endnu på et tidligt stadie, og der kan komme ændringer, men vi arbejder på en ny serie, der vil samle en lang række produkter på tværs af Føtex og Bilka under Salling-navnet,« lyder det fra Viktor Jegesi, der fortsætter:

»Vi ser en stigende efterspørgsel efter vores stærke Private Label-serier, og vi har gennem de senere år – i samarbejde med vores leverandører – udviklet stærke varianter og produkter, kunderne har taget rigtig godt i mod. Det arbejder fortsætter og intensiverer vi..«

Koncernen Salling Group driver butikskæderne Netto, Bilka og Føtex samt to Salling-stormagasiner. Har ca. 1.500 butikker i Danmark, Tyskland og Polen. Dertil kommer bl.a. en række onlineshops - herrunder Wupti, Skagenfood, burgerrestauranter i kæden Carl’s Jr., Starbucks-kaffebarer og Fætter BR-legetøjs-butikker. Koncernen er fuldt ejet af Salling Fondene, efter at A. P.Møller-Mærsk tidligere var med i ejerkredsen. Adm. direktør er Per Bank og bestyrelsesformand Nils Smedegaard Andersen.

Det danske marked for dagligvarer er præget af hård konkurrence og en stort set flad salgsudvikling målt i volumen. Som led i den kamp om forbrugerne indgår private label - altså varer, som kæderne selv får produceret under egne mærkenavne.

Tidligere blev kædernes egne mærker især brugt til at øge indtjeningen. Nu anvendes de også til at skabe loyalitet hos kunderne, der i kraft af produktet kun kan få det i denne butik – i modsætning til mærkevarer, som udbydes af flere.

Alle kæder har en andel af egne varer. Det gælder lige fra Coops kæder til bl.a. Rema 1000 Danmark, som bl.a. har en stribe produkter fra det sydjyske Gram Slot, som Rema 1000 ejer en andel af.

Også de andre danske discountkæder har fokus på egne og mere unikke varer, herunder de to mindste Aldi og Lidl. Netop de to koncerner, som er tyskejede, er kendt for en høj grad af egne varemærker – ca. 74-80 pct.

Selvom andelen af private label samlet er steget her i landet over en årrække, køber forbrugerne andre steder i Europa faktisk endnu mere ind af kædernes egne mærker end her. Spanien har således en andel på over 50 pct., mens Schweiz, Storbritannien og Tyskland også ligger højt.