Kunstig intelligens og smart teknologi er den nye slagmark i butikskrigen

Detailhandlen ruster sig til øget kamp om kunderne og mere onlinehandel med kæmpe investeringer i digitalisering. Både i butikkerne og den samlede forretningsmodel.

Jesper Olesen, f. 1962, er erhvervsreporter på Finans. Han er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 1989 og har siden stort set arbejdet med erhvervsjournalistik/virksomheder. Han var tidligere journalist på Herning Folkeblad, kommunikationsmedarbejder i TDC samt pressechef hos Messecenter Herning, inden han i 1995 kom til Jyllands-Posten. Der har han siden journalistisk dækket en lang række brancher og store virksomheder – lige fra landbrug og fiskeri til B&O og DSV. Jesper står nu i spidsen for Finans’ dækning af bl.a. detail/dagligvarehandel, modeindustrien samt møbelbranchen. Han har ud over journalistik og erhvervslivet også bl.a. en stor lyst til rejser ud i verden - ligesom han trofast følger Silkeborg IF’s op- og nedture i fodboldens verden.

Millionerne ruller til investeringer i digitalisering hos detailhandlen både i Danmark og globalt. På samme tid er mange i den branche ved at omstille hele forretningen.

Op mod 3.000 danske detailbutikker er lukket over de seneste 10 år, svarende til et fald på 11 pct. Det er især sket i takt med, at onlinehandlen er vokset. Den udvikling skaber fortsat forandringer i hele sektoren.

I den forløbne uge valgte møbelgiganten Ikea således at lancere en helt ny global strategi med såkaldt digital transformation. Den svenske storkoncern vil her bl.a. ændre i sammensætningen af medarbejdere og butiksstrukturen samt indføre nye digitale services.

Ifølge detailekspert Peter Mølkjær, som er partner i revisions- og konsulentkoncernen Deloitte, bliver butikskrigen lige nu meget mere digital.

»Fra at være et flyvsk begreb er det blevet konkret. Der kommer flere og flere eksempler på, at tingene virker med digitalisering. Også ud over onlinehandlen og sammensmeltning af salgskanaler. Der kommer på samme tid løsninger med alt fra kunstig intelligens til moderne teknologi i betalinger,« siger Peter Mølkjær og fortsætter:

»Klog brug af kunstig intelligens i eksempelvis analyse af den enkelte forbrugers præferencer og købsmønstre giver detailhandlerne unikke muligheder for at målrette tilbud til kunderne.«

Det spiller samtidig ind, at konkurrencen er benhård i den samlede detailhandel, hvor fysiske butikker skal hamle op med store onlinegiganter. Derfor må digitalisering sikre effektiviseringer og konkurrencekraft, påpeger Peter Mølkjær.

Investeringerne ligger også i dagligvarehandlen, hvor eksempelvis Coop Danmark for et par måneder siden lancerede en digital plan til 1,5 mia. kr., som skydes i alt fra nye it-systemer med forretningsprocesser til kundevendte løsninger med betalingsformer. Det sker også i erkendelse af, at sektoren har haltet bagefter rent teknologisk.

Coop Coop Danmark driver kæderne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, Irma og Fakta med tilsammen knap 1.150 butikker.

345 selvstændige brugsforeninger driver tilsammen 411 af Coops butikker.

Koncernen omsætter for ca. 45 mia. kr. inkl. de selvstændige brugsforeninger. Uden dem er omsætningen ca. 39 mia.

Koncernen ejes af 1,7 mio. medlemmer.

»Siden jeg selv var flaskedreng i et supermarked, er der kommet flaskeautomater og enkelte andre løsninger til. Men reelt er der ikke sket meget med de danske dagligvarebutikker over de seneste 30 år,« lyder meldingen fra teknologidirektør Morten Holm Christiansen, Coop Danmark.

Den danske modekoncern Bestseller – der rummer 20 tøjmærker, salg gennem 2.700 egne butikker, onlinehandel samt 15.00 eksterne forhandlere - har netop præsenteret regnskab med høj vækst i indtjeningen.

Ifølge adm. direktør Anders Holch Povlsen skal Bestseller både være stærkere i onlineforretningen og holde tempo i digitalisering.

Bestseller Bestseller er en familieejet dansk modevirksomhed med hovedsæde i Brande. Ejes af adm. direktør Anders Holch Povlsen.

Rummer 20 mærker - bl. a. Jack & Jones, Selected, Vero Moda, Vila og Only.

Sælger tøj på 70 markeder i Europa, Mellemøsten, Nordamerika, Latinamerika, Indien og Australien samt via onlinehandel.

Har aktuelt ca. 2.700 butikker i 38 lande. Desuden afsætning via 15.000 andre forhandlere.

Familien bag har også del i en række andre selskaber - bl. a. Bestseller Fashion Group China, der driver flere end 6.300 butikker rundt om i 300 kinesiske byer. Indgår ikke i det danske regnskab.

»Det dækker over alle led af værdikæden i forretningen. Lige fra måden, vi arbejder med leverandører på, til kommunikation med forbrugerne og måske i fremtiden udvikling af tøj digitalt. Vi skal i hele organisationen have digitalisering i fokus,« sagde Anders Holch Povlsen til Finans i forbindelse med præsentation af årsregnskabet. Han understregede samtidig:

»Og det er ikke fordi, at vi skal have en kæmpe it-afdeling bygget op. Men det handler mere om, hvordan vi arbejder og tænker som ledelse.«