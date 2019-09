Fejlramte Mercedes-biler fylder lukket lufthavn

Det er en del af »en planlagt procedure,« siger Daimler-koncernen.

Der møder nysgerrige sjæle et usædvanligt syn, hvis de skuer ud over den gamle militærlufthavn nær Bremen i Tyskland.

Her har bilfabrikanten Daimler nemlig opmagasineret 9.000 nye Mercedes-biler. Årsagen? Der er fejl på dem alle sammen.

Ifølge nyhedsmediet Bloomberg samt flere tyske medier venter de cirka 9.000 biler, der er produceret på den amerikanske Daimler-fabrik i Tuscaloosa, på at blive gennemgået af specialister. De skal udbedre bilernes kvalitetsfejl, før bilerne kan sælges i Europa.

Det er bl.a. problemer med SUV'ernes sæder og kofangere, som har tvunget Daimler-koncernen til at opmagasinere de mange tusinde biler.

En talsmand siger til Bloomberg, at opmagasineringen på den lukkede lufthavn er en del af »en planlagt procedure.« Og at man arbejder på højtryk for at kunne få leveret kundernes nye køretøjer så hurtigt som muligt.

De mange tusinde Mercedes-biler, der står parkeret på landingsbanen ved Ahlhorn-lufthavnen, er primært Mercedes GLE og GLS-modeller.