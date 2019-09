Novo trækker den danske medicinalindustri mod nye højder

Den danske medicinalindustri leverer nyt rekordår, og alt tyder på, at 2019 bliver endnu bedre.

Milliarderne flyder i en lind strøm ned i kassen hos landets medicinalselskaber, der leverer nye rekorder trukket af det helt store flagskib Novo Nordisk.

Med en indtjening efter skat på mere end 45 mia. kr. blev 2018 endnu et nyt rekordår, og 2019 tegner til at blive endnu bedre, eftersom ikke mindst Novo Nordisk har leveret stærke resultater. Det viser en brancheanalyse, som analysehuset BIQ har foretaget for Finans.

»De danske medicinalselskaber klarer sig godt, fordi de er globale, har gode lægemidler inden for deres respektive nicher og generelt er meget veldrevne virksomheder,« siger Claus Henrik Johansen, senior porteføljeforvalter i Danske Bank.

Mens indtjeningen er blevet forbedret med knap 2,2 mia. kr., er omsætningen "kun" steget marginalt til 172,6 mia. kr. i 2018 hos landets 35 største medicinalselskaber, hvilket særligt skyldes et udfordrende prismiljø i USA.

»De danske medicinalselskaber er dygtige til at vide, hvad de er gode og mindre gode til. Mange af de helt store medicinalselskaber har en tendens til at sprede sig for meget, og hvis noget så går galt, risikerer man hurtigt at miste fokus på kerneforretningen,« siger Jannick Lindegaard Denholt, analytiker i ABG Sundal Collier.

I brancheforeningen Lægemiddelindustriforeningen (Lif) ser koncernchef Ida Sofie Jensen selskabernes skarpe fokus på få sygdomsområder kombineret med dygtige ledelser som årsagen til succesen.

»Lægemiddelindustrien er global, og når først du har fået et middel på markedet, er efterspørgslen global. Da hele efterspørgslen gik ned i Europa, klarede mange medicinalselskaber sig alligevel godt, fordi de var velpositionerede til at gribe de muligheder, der opstod andre steder i verden,« siger hun.

Jannick Lindegaard Denholt understreger også betydningen af den stabile ejerstruktur, hvor både Novo Nordisk, Lundbeck og Leo Pharma er kontrolleret af en fond og dermed beskyttet mod fjendtlige overtagelsesforsøg fra udlandet.

»Det giver virksomhederne mulighed for at tænke langsigtet og ikke kun kortsigtet, hvilket er tvingende nødvendigt i en så forskningstung industri,« siger han.