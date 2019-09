Det er blevet kaldt verdens mest vanvittige børsnotering - nu tårner udfordringerne sig op

WeWork har måttet sande, at de skyhøje forventninger til værdiansættelsen i den forestående børsnotering trods alt har været for optimistiske.

»Jeg laver ikke sjov. Det her er det mest vanvittige, jeg nogensinde har læst,« lød det på Twitter fra Shira Ovide, tech-kommentator på Bloomberg, efter at hun havde læst ét afsnit i prospektet fra WeWork.

Nu er selskabet ramlet ind i nye problemer, efter at WeWork har måttet skrue forventningerne til værdiansættelsen i forbindelse med den kommende børsnotering kraftigt ned, skriver CNBC.

Efter for ikke så lang tid siden at have rejst penge til en værdiansættelse på astronomiske 47 mia. dollars, kan selskabet ifølge CNBC’s kilder ikke engang gå på børsen til en værdi på 25 mia. dollars.

»Jeg har haft privilegiet af at investere i den type selskab én gang tidligere. Det var et selskab, der startede i 1956. Hvert eneste selskab i dette område er gået konkurs,« sagde Sam Zell, der over årene har tjent næsten 6 mia. dollars på ejendomsinvesteringer, i går til mediet.

WeWork lejer kontorpladser ud og blev stiftet i 2010 i New York. Et af problemerne er, at selskabet langt fra er alene med den forretningsmodel.

For eksempel britiske IWG – tidligere Regus – som er langt større end WeWork og som stabilt giver overskud. IWG har fem gange flere lejere end WeWorks halve million og har seks gange flere kontorhoteller globalt end WeWorks 528 styk.

Alligevel blev WeWork værdisat til 313 mia. kr. i sidste investorrunde, der i parantes bemærket foregik uden for børsmarkedet, hvor japanske Softbank stod i spidsen, mens børsnoterede IWG kun er tildelt en værdi på 24,7 mia. kr. af aktiemarkedet.

Ambitionen med børsnoteringen er at hente 3 mia. dollars, og hvis det overhovedet lykkes at komme på børsen, bliver det næppe en succes.

»WeWork er på vej til at gøre det umulige: At få Ubers børsnotering til at fremstå fornuftig,« har Financial Times tidligere skrevet.

WeWork har i årets første seks måneder genereret en omsætning på 1,54 mia. dollars med et underskud på mere end 900 mio. dollars til følge.