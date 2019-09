Peter Warnøe har lånt millioner ulovligt: »Du kan godt kalde det desperation«

Den danske serieinvestor Peter Warnøe har i årevis trukket penge ud af sine private selskaber. Nu risikerer han en politisag.

Han blev mangemillionær i 1990'erne, var tæt på at gå konkurs under finanskrisen og er senest blevet kendt som en af investorerne i det populære DR-program 'Løvens Hule'.

Nu risikererer den danske serieinvestor og adm. direktør i venturefonden Nordic Eye, at blive politianmeldt, fordi han i årevis har brudt loven ved at trække penge ud af sine selskaber som ulovlige aktionærlån. Det skriver Børsen.

Peter Warnøe har flere gange fået påtaler fra sin revisor, og Erhvervsstyrelsen har pålagt ham tvangsbøder og truer nu med en politianmeldelse.

»Jeg synes jo ikke, at det er sjovt at bryde loven, men det har været en måde at overleve på og komme videre. Du kan godt kalde det desperation, hvis det er det rigtige ord,« siger Peter Warnøe til Børsen.

Der er meget strenge krav for, hvornår en aktionær eller direktør må låne penge af sit eget selskab. Det skal være med til at forhindre skattesvindel samt sikre, at kassen i et selskab ikke bliver tømt.

Peter Warnøe skylder ifølge Børsen over 10 mio. kr. til sit eget selskab, Oyster Invest. Han har endnu ikke betalt dem tilbage, men han arbejder på en samlet løsning, så han kan undgå en politisag, lyder det.

Peter Warnøe erkender, at hans genoprejsning efter finanskrisen delvist har været finansieret af de ulovlige aktionærlån. Pengene har han også skullet bruge på en større retssag i Tyskland, forklarer han til Børsen.

Peter Warnøe tjente tilbage i 1990'erne et trecifret millionbeløb på at sælge hardwarevirksomheden Complet Data.