De kalder sig selv »superambitiøse«.

I denne uge kan medicinalvirksomheden Orifarm fejre 25 års jubilæum.

Selvom den startede med kun tre medarbejdere, er den i dag en kæmpevirksomhed over 1000 medarbejdere, et salg på mere end seks milliarder kroner og et overskud på 260 millioner kroner før skat i seneste regnskabsår.

Det skriver Fyens Stifstidende.

Men hvad ligger bag virksomhedens succes?

Det fortæller parret bag, Birgitte Bøgh-Sørensen og Hans Bøgh-Sørensen, som også var blandt de første tre medarbejdere, i et interview med avisen.

»Vi vil altid være den, der gør det bedst. Det gennemsyrer det hele, det er sådan vi er. Det er vores gener,« siger Birgitte Bøgh-Sørensen til avisen.

Hans Bøgh-Sørensen kalder sig selv og sin kone »superambitiøse,« og han understreger, at det er der ingen af de ansatte, der er i tvivl om.

Parret fortæller til avisen, at de altid går ind i ting med ambitionen om at vinde. Det kan nogle gange godt gennemsyre familien, når der for eksempel skal spilles brætspil i hjemmet.

Parret har nemlig tre børn, der hver ejer 15 pct. af virksomheden.

Hans Bøgh-Sørensen håber, at børnene, hvis de vil være med til at lede virksomheden i fremtiden, vil føre familiens værdier videre med i virksomheden.

Men »tiden må vise«, om det er den vej, de vil gå, siger han til avisen.

Orifarm er den største leverandør af parallelimporterede lægemidler i Europa.

Hans Bøgh-Sørensen var med en formue på 3,9 mia. kr. Danmarks 31. rigeste mand i 2018, viste en opgørelse lavet af Berlingske.