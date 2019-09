Dansk milliardær giver nu magt til sin anden søn

Harald Nyborg-koncernen har fået ny ejerstruktur. Kurt Daells yngste søn får for første gang en ejerandel.

For tre år siden luftede Njal Daell, søn af Harald Nyborg-milliardæren Kurt Daell, sine ambitioner om at komme til tops i familiens imperium.

Siden forklarede Kurt Daell, at det var hans ældste søn Erling Daell, der var udset til at overtage tronen og det største ejerskab af Harald Nyborg-koncernen, som driver kæderne Harald Nyborg, Jem & Fix og Daells Bolighus.

Nu har den 78-årige Kurt Daell dog valgt at give Njal Daell mere magt i form af en ejerandel på 10 pct. af milliardimperiet. Samtidig har Erling Daell fået yderligere 5 pct. ejerskab, hvilket betyder, at Kurt Daell nu ejer mindre end halvdelen af koncernen med 45 pct. af aktierne.

Kurt Daells stemmeandel fylder dog stadig 70 pct,. og dermed har han fortsat den afgørende indflydelse i familien. Det viser nye registreringer i cvr-registeret.

Finans arbejder på at få en kommentar fra Daell-familien til den nye ejerstruktur.

Storebror Erling Daell er noget højere oppe i hierarkiet som adm. direktør for Jem & Fix i Sverige.

Det lå ikke ligefrem i kortene, at deres far Kurt Daell skulle ende som milliardær, da han blev født i Østrig under Besættelsen med navnet Kurt Hauptmann i 1941.

Som syv-årig steg han på et tog fra Wien med 1.055 andre børn med retning mod Danmark, og ved et tilfælde fik han familien Daell som plejefamilie i Danmark. En familie, der ejede Daells Varehus, i folkemunde kaldet Dalle Valle.

Frem til 1992 var Daells Varehus ejet af Daell-familien, men efter en familiefejde blev det solgt til PKA og Kommunernes Pensionskasse. Syv år senere gik Daells Varehus konkurs.

På det tidspunkt var Kurt Daell dog for længst ude af selskabet, og han fik i stedet succes med Harald Nyborg, Jem & Fix og Daells Bolighus, som var vokset ud af Daells Varehus.

Harald Nyborg-koncernen havde i 2018 en omsætning på 5,5 mia. kr. og beskæftiger mere end 2.000 ansatte.