Milliardfond bliver storaktionær i kriseramte B&O

Færchfonden ejer nu over 5 pct. af aktierne i B&O. Fonden kalder opkøbet et helt bevidst signal.

Bang & Olufsen har på det seneste været i voldsom modvind og har måttet se sin aktiekurs blive mere end halveret i år.

Men nu er der kommet støtte fra en lokal kant til det kriseramte erhvervsklenodie fra Struer.

Færchfonden, der har en egenkapital på 1,6 mia. kr. og hører hjemme i nærliggende Holstebro, har købt op i B&O og er nu blevet storaktionær med en ejerandel på 5,12 pct.

I forvejen havde Færchfonden en aktiepost i B&O, men den er altså nu blevet større. Ifølge fondens adm. direktør, Claus Omann Jensen, er det et helt bevidst signal at købe op i B&O, så man kan sikre arbejdspladser og erhvervsudvikling i det nordvestjyske.

»Vi har opkøbt B&O aktier af to årsager. For det første fordi det er vigtigt for Færchfonden at understøtte erhvervsudvikling i Nordvestjylland. Derudover, og mindst ligeså vigtigt, så understøtter vi med aktieopkøbet også vores formålsbestemte investering i iværksættermiljøet omkring lydteknologi. Og her er B&O, med deres testfaciliteter og know-how, bare en nøglefaktor,« siger han i en pressemeddelelse.

Færchfonden har etableret lyd- og erhvervsklyngen Sound Hub Denmark i gamle B&O-fabrikslokaler. Sound Hub Denmark skal danne ramme om et nordisk podcastakademi.

Færchfonden blev stiftet i 1984 af Kirsten og Jørgen Færch. Fonden ejede en del af Færch Holding, der dog i 2014 blev opløst efter et salg af Færch Plast til kapitalfonden EQT.

Efter opløsningen af Færch Holding blev der uddelt 1,9 mia. kr. til familien og Færchfonden.

Færch-familiens velstand er baseret på R. Færchs Tobaksfabrik, der i 1869 blev grundlagt af Rasmus Færch. 100 år senere blev virksomheden lagt sammen med to andre tobaksvirksomheder til Skandinavisk Tobakskompagni. Færch-familiens aktierne i Skandinavisk Tobakskompagni blev solgt i 2008.

Den væsentligste del af Færchfondens formue er placeret i værdipapirer, og herudover er der investeret i industrielle foretagender og kulturelle aktiviteter.