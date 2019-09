Lars Seier har købt legendarisk café

Også selvom han egentlig ikke havde planer om at blive caféejer.

Det er ikke for den gode mad og betjening, at den legendariske Cafe Dan Turéll i København i den seneste tid har ramt spalterne i de danske medier.

Den tidligere ejer blev i foråret idømt fængsel for bl.a. bedrageri og momssvindel, og Fødevarestyrelsen valgte kort tid efter at politianmelde caféen for brud på fødevarelovgivningen.

Nu har den kendte danske erhvervsmand Lars Seier Christensen så købt Café Dan Turéll. Det oplyser han på Facebook.

»Egentligt havde jeg ikke de store tanker om at have en bar/cafe i København, men lige netop Cafe Dan Turell kunne jeg ikke stå for,« skriver Lars Seier Christensen.

Café Dan Turéll åbnede i 1977 og var indtil for kort tid siden ejet af den dømte og fallerede cafémand Bahram Sari. Caféen har været til salg siden august med en salgspris på knap 2 mio. kr. Hvor meget Lars Seier har måttet slippe, oplyser han ikke.

Lars Seier Christensen, der er milliardær, siger, at han vil bringe Café Dan Turéll tilbage til fordums storhed. Den opgave står hans kone, Yvonne Christensen, for.

»Café Dan Turéll vil være lukket i nogle måneder, mens min kone styrer arbejdet med at bringe stedet tilbage til det, jeg og vennerne husker fra dengang,« skriver Lars Seier, der i sin ungdom var flittig gæst på caféen.

Café Dan Turèll var en del af en kæde af cafeer og restauranter, hvor enten Bahram Sari Beliverdi eller en mystisk 23-årig maltesisk mand ved navn Kyle Sciberrashar har stået som ejer.

Caféen er ikke overraskende opkaldt efter den kendte danske forfatter Dan Turéll.