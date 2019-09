Kriseramt tøjgigant lider milliardtab

Arcadia Group, der står bag en række tøjmærker, kæmper stadig for sin overlevelse.

Den store britiske modekoncern Arcadia Group, der står bag både Topshop og Miss Selfridge, blev for få måneder siden reddet fra et kollaps med en redningsplanen, der koster en række butikslukninger og op mod 1.000 fyringer.

Men økonomien i koncernen er stadig hårdt presset. Det viser et nyt regnskab, skriver flere britiske medier, heriblandt Business of Fashion.

I seneste regnskabsår tabte Arcadia Group, hvad der svarer til 1,4 mia. kr. Omsætningen faldt med 4,5 pct. til i alt 15 mia. kr.

»Detaillandskabet har ændret sig dramatisk gennem de seneste år, og den øgede konkurrence fra andre detailhandler, både online og high street, har haft stor indflydelse på vores resultat,« forklarer virksomheden selv.

Det nye regnskab stammer fra moderselskabet Taveta Investment, som kontrolleres af milliardæren Phillip Green og hans familie.

Arcadia Group fortæller, at det efter sit store tab nu har lagt en klar plan for, hvordan koncernen i de kommende år skal vende sin økonomi. Modekoncernen er dog sårbar over for bl.a. et hårdt brexit, noterer selskabets revisor, PwC.