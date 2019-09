Populær netbutik efterlod sig gæld i konkurs

En advokat skal nu undersøge, om alt gik efter bogen, da de to stiftere af netbutikken Trendday pludselig solgte selskabets aktiver videre.

Den populære danske netbutik Trendday.dk, der sælger modetøj til kvinder og har over 100.000 følgere på de sociale medier, skal nu granskes af en advokat.

Det sker, efter at de to stiftere af Trendday, Camilla Krøyer og Kasper Bondegaard Pedersen, tidligere på året solgte selskabet til en ny ejerkreds og selv forlod ledelsen.

Frem for at drive det daværende driftsselskab videre førte Trendday sine aktiver og aktiviteter videre i et nystiftet selskab.

Kort tid efter blev det gamle selskab bag Trendday sendt til tvangsopløsning af Erhvervsstyrelsen, fordi selskabet dels ikke længere havde nogen ledelse, dels manglede at indsende et årsregnskab.

Det fremgår af en aktindsigt, som Finans har fået.

Nu er advokat Andreas Kærsgaard Mylin fra Accura blevet udpeget som såkaldt likvidator i sagen, og han har allerede gjort sig flere iagttagelser.

For det første har det gamle selskab bag Trendday oparbejdet en gæld på over 500.000 kr. til Gældsstyrelsen. Og da selskabet ikke længere har nogen aktiver, er det insolvent og kan ikke betale sine kreditorer. Derfor er der indgivet konkursbegæring til Sø- og Handelsretten.

Andreas Kærsgaard Mylin vil nu undersøge, hvad der skete, da Camilla Krøyer og Kasper Bondegaard Pedersen i juni overdrog Trendday til en ny ejerkreds.

Han skal bl.a. finde ud af, om overdragelsen af værdier til det nye selskab - på et tidspunkt, hvor det stod klart, at selskabet var insolvent - er sket efter bogen.

Andreas Kærsgaard Mylin skal også se på relationerne mellem det konkursramte selskab og det ”nye” Trendday. Ifølge CVR-registret er det nye selskab bag Trendday ejet af Michael Krøyer og Kristian Hansen.

Finans har forsøgt at få en kommentar fra Michael Krøyer, men uden held. Heller ikke Trendday er vendt tilbage på Finans’ henvendelser.

Trendday blev stiftet i 2015 af den dengang 20-årige Camilla Krøyer og den 22-årige Kasper Bondegaard Pedersen. Allerede efter fem måneder voksede de ud af deres lille værelse, og efter ni måneder havde de omsat for deres første million.

Sidste år solgte makkerparret efter eget udsagn tøj for i omegnen af 8 mio. kr. Men parret har aldrig afleveret et årsregnskab for 2018, selvom fristen som udgangspunkt er fem måneder, efter at regnskabsåret er slut.

Det vil sige, at Trendday skulle have sendt sit årsregnskab til Erhvervsstyrelsen senest den 31. maj.

Dagen efter at fristen udløb, ændrede Camilla Louise Krøyer og Kasper Bondegaard Pedersen navnet på deres selskab fra Trendday ApS til det anonyme Selskabet af 10. februar 2015 ApS.

Herefter blev aktiverne overdraget til et nyt selskab. Tilbage stod et tomt driftsselskab med en betydelig skattegæld.

Trendday holder til i Hvidovre med et lager på over 200 kvm. Den hurtigtvoksende netbutik bruger i stor stil de sociale medier med Camilla Krøyer som frontfigur.

I skrivende stund har Trendday 73.000 følgere på Facebook og 33.000 på Instagram. Kunderne i butikken er især 18-29-årige kvinder.