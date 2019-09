Banebrydende allergimedicin skal gøre livet lettere for 1,2 mio. børn

Medicinen kan ikke fjerne allergien, men kan forhindre at eventuelle anfald får livstruende konsekvenser.

Et panel for fødevarer og lægemidler i USA vil have banebrydende medicin ud til forbrugerne. Det drejer sig om lægemidlet Palforzia, der efter sigende er det første nogensinde til at behandle allergi overfor jordnødder hos børn.

Det skriver The New York Times.

Lægemidlet, der produceres af Aimmune Therapeutics, kan ikke fjerne selve allergien, men kan derimod mildne de allergiske reaktioner, der for mange kan være livstruende. Det skønnes at omtrent 1,2 millioner børn i USA har jordnøddeallergi.

Den amerikanske Food and Drug Administration (FDA), der er USA’s føderale fødevare- og lægemiddelmyndighed, plejer typisk at følge anbefalinger fra sine ekspertpaneler. Der er altså en reel mulighed for, at amerikanske forældre kan sende deres allegiske børn ud i verden med lidt mere ro i maven i fremtiden.

Selvom det lyder som et mirakelmiddel, er det dog blevet mødt med en del skepsis. Behandlingen går nemlig ud på, at man gennem medicinen gradvist eksponerer barnet for små mængder af jordnøddeprotein over en periode på seks måneder. Herefter skulle barnet uden større symptomer kunne spise det, der svarer til to jordnødder.

Behandlingen er dog heller ikke altid effektiv, og der hører også bivirkninger med. En ud af fem børn måtte stoppe med behandlingen pga. alvorlige bivirkninger. 14 pct. oplevede voldsomme allergiske reaktioner ved forsøget.

Og jordnøddeallergi kan give voldsomme symptomer, hvis man kommer til at spise jordnødder, herunder astmaanfald og allergisk chok. Ifølge Astma-Allergi Danmark er det ca. 0,6 pct. af den danske befolkning, der lider af jordnøddeallergi, og oftest børn. De fleste har deres jordnøddeallergi hele livet, men undersøgelser viser at cirka 20 procent vokser fra allergien igen.