Igennem flere år fik de danske myndigheder advarsler om selskaber knyttet til to jihadister, der er centralt placeret i et formodet momssvindlernetværk. Et svigt, at der ikke blev grebet ind, vurderer eksperter.

Matias Seidelin, f. 1970. Er en del af Jyllands-Posten gravergruppe og skriver primært om politik og sikkerhedspolitik. Matias Seidelin har udgivet flere bøger om efterretningstjenester og islam. Han er cand. mag. i dansk og historie med speciale i dansk udenrigspolitik og har både arbejdet som krimireporter og politisk redaktør på Politiken, ligesom han har været i TV 2’s gravergruppe. Privat bor han sammen med sin kone Mette Mølbak, som laver kogebøger og er madredaktør på Alt for Damerne. Han elsker også selv at lave mad – sammen med deres to fælles børn.

Niels Sandøe, født 1958, er medlem af Finans’ gravergruppe. Han har igennem de seneste 10 år beskæftiget sig med undersøgende journalistik. Niels Sandøe har været nomineret til Cavlingprisen fem gange for en række afsløringer og artikelserier. Bl.a. om nepotisme, magtmisbrug og pamperi i henholdsvis Codan og Lærerstandens Brandforsikring. Og for “Det Store Ejendomsspil” om ejendomsboblen, der var pumpet op med ikke-eksisterende kroner og byggede på overbelåning og pantebrevskarruseller samt for bogen Andre Folks Penge. Modtog FUJ-prisen for fremragende undersøgende journalistik i 2007 og 2013. Modtog Publicistprisen 2014 og Erhvervsjournalistprisen i 2015. Er forfatter til Kampen om Danmarks Olie og medforfatter på bøgerne Kammerherrens Nye Klæder og Andre Folks Penge.

Jette Aagaard, f. 1982, er journalist i Finans’ gravergruppe. Hun er uddannet journalist fra Syddansk Universitet og har arbejdet med erhvervsjournalistik på Børsen og Berlingske som finansreporter og politisk journalist. I 2013 fik Jette den journalistiske Timbuktu-pris på 100.000 kr. for afsløringen af, at danske pensionsselskaber og kommuner investerede millioner af kroner i statsobligationer fra korrupte regimer i Afrika. I sommeren 2014 begyndte hun i Jyllands-Postens erhvervsgravergruppe. Jette har været gymnast på højt plan og turneret med gymnastikhold på flere kontinenter. Efter et par år som efterskolelærer kan hun desuden synge for på de fleste sange i Højskolesangbogen.

Tre år i træk fik de danske myndigheder en række advarsler om formodet momssvindel for et stort millionbeløb i selskaber knyttet til to jihadister. Alligevel blev der ikke grebet ind, før pengene var væk. Det viser en gennemgang af sagen, som Finans og dagbladet Information har foretaget.

Af den fremgår det, at både bagmandspolitiet og skattevæsenet allerede i 2013 blev gjort opmærksomme på mistænkelige aktiviteter i selskaber med forbindelse til jihadisterne. Begge jihadister var på det tidspunkt allerede ifølge myndighedsdokumenter og flere mundtlige kilder stærkt radikaliserede.

Myndighederne kommer for sent. Det er simpelthen for dårligt. Lars Krull, seniorrådgiver ved Aalborg Universitet

Tidligere har det været fremme, at spansk politi i 2014 flere gange henvendte sig til bagmandspolitiet om dele af sagen. Men nu viser det sig, at også svensk politi i 2015 kontaktede det danske bagmandspoliti for at få hjælp til efterforskningen af en millionsvindelsag med relation til de to jihadister.

Desuden viser konkursredegørelser, at der løbende blev advaret om formodet momssvindel i selskaberne.

To eksperter mener, at de danske myndigheder har svigtet ved ikke at reagere trods advarslerne.

»Myndighederne får advarsel på advarsel, men ingen griber ind. Det er et klart svigt fra deres side,« siger professor og forsker i økonomisk kriminalitet ved CBS og London School of Economics Tom Kirchmaier.

Grand Theft Europe Finans samarbejder i #Grandthefteurope med 35 europæiske medier fra samtlige lande i EU, koordineret af den tyske nonprofitresearchorganisation Correctiv. Sammen kulegraver netværket af undersøgende journalister sindrigt organiserede momskarruseller, der udgør det største igangværende skattesvindelkompleks i EU. Læs mere her: www.grand-theft-europe.com.

Samme toner lyder fra seniorrådgiver Lars Krull fra Aalborg Universitet.

»Myndighederne kommer for sent. Det er simpelthen for dårligt,« siger han.

Ifølge myndighedskilder blev der i 2015 internt hos flere politimyndigheder hejst advarselsflag, ligesom dokumenter viser, at underretninger om sagen blev oversendt mellem skattevæsen, politi og Politiets Efterretningstjeneste, PET.

Det er selvsagt en alvorlig sag, som jeg har en forventning om, at myndighederne behandler med stor alvor. Nick Hækkerup, justitsminister

Hverken PET eller Skattestyrelsen har nogen kommentarer. Bagmandspolitiet oplyser, at anklagemyndigheden ikke kan udtale sig om konkrete personers eventuelle strafbare forhold.

Justitsminister Nick Hækkerup udtaler i et skriftligt svar:

»Det er selvsagt en alvorlig sag, som jeg har en forventning om, at myndighederne behandler med stor alvor.«

Oplysningerne kommer frem, efter at Finans og Information tidligere har blotlagt et formodet momssvindlernetværk på 14 danske forretningsmænd med forbindelse til selskaber, der har påført staten tab for mere end 800 mio. kr. i ubetalt moms og skat. I netværket er de to jihadister, som kan forbindes med terrorbevægelserne al-Qaeda og Islamisk Stat.

Flere eksperter frygter, at dele af de i dag forsvundne penge kan være gået til terrorfinansiering.