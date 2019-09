Mangemillionær køber sig ind i kendt kaffekæde

For under et halvt år siden blev flere kendte erhvervsfolk købt ud af kaffekæden Riccos, fordi stifteren gerne ville »styre det hele«. Nu har en tidligere Goldman Sachs-finansmand købt sig ind.

Den kendte kaffekæde Riccos har igen fået en mangemillionær i ejerkredsen.

For efter at de kendte erhvervsfolk Christian Dyvig og Terje List i foråret blev købt ud af stifteren Ricco Sørensen, er en ny kendt erhvervsmand nu trådt ind som medejer.

August Lund, tidligere højt placeret Goldman Sachs-finansmand i London og nuværende hovedaktionær i restaurantkæden Cofoco, har således investeret i Riccos og fået en ejerandel på 50 pct.

Det bliver bekræftet af August Lund, der også er kendt som en støtte af folketingspartiet Alternativet og har en egenkapital på 82,6 mio. kr. i sit holdingselskab.

»Jeg har kendt Ricco i lang tid, og samtidig er jeg medejer af Cofoco, som Ricco laver kaffe til. Cofoco har en kaffefarm i Mexico, der er drevet på solenergi, hvorfra Ricco rister kaffen til Cofoco, og derfor var det meget naturligt for mig,« skriver han i en besked på LinkedIn.

Samtidig med August Lunds entré i Riccos er der foretaget en kapitalnedsættelse på 4,2 mio. kr. til at dække kaffekædens underskud.

Finans har forsøgt at få en kommentar fra Ricco Sørensen, der ejer de resterende 50 pct. af kæden med 16 kaffebarer. Han er dog ikke vendt tilbage på henvendelsen.

Tilbage i april sagde han til Finans, at han havde købt de daværende medejere ud for at være herre i eget hus igen.

»Jeg vil gerne styre det hele på min måde. Det har været en fin periode med Christian Dyvig og Terje List. Men hver ting har sin tid, og nu var det på tide, at jeg kom videre selv,« sagde Ricco Sørensen, der dengang åbnede for at få en ny partner med branchekendskab ind i ejerkredsen.

Ricco Sørensen grundlagde Riccos-kæden i 2001 på Vesterbro i København.

Riccos kom ud af 2018 med et underskud på lidt over 1 mio. kr., og dermed fortsatte kaffekæden med at køre med røde tal på bundlinjen. Forrige år lød underskuddet på knap 3,2 mio. kr.

Indtil for få år siden blev Riccos drevet som en enkeltmandsvirksomhed.