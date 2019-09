Kim Rands computerbutik har gjort ham til millionær

Det var faktisk hans kammerat, der fik idéen.

Den danske iværksætter Kim Rand fortsætter med at tjene millioner på den computerbiks, som han åbnede i 1996.

Dengang mente hans kammerat, at der manglede en computerbutik i den lille by Haslev sydvest for København. Det fik den dengang 23-årige Kim Rand til at springe ud som selvstændig - samtidig med at han arbejdede fuld tid som tjener.

I dag står Kim Rand bag Computersalg.dk, der i seneste regnskabsår - for første gang nogensinde - omsatte for over 500 mio. kr. Overskuddet efter skat var på 4,6 mio. kr.

»Vi er meget tilfredse med dette års resultat. Særligt fordi vi i samme periode har foretaget massive investeringer i nye markeder og i nye lagerfaciliteter, der på sigt kan bringe os op på at nå 800.000 ordrer om året – altså en fordobling af vores nuværende niveau,« siger Kim Rand, adm. direktør og stifter af Computersalg.

Hvert år skipper Computersalg over 400.000 ordrer af sted fordelt på Danmark, Sverige og Norge. Næste skridt er Finland, som Kim Rand planlægger at indtage inden udgangen af året.

»Det er et led i vores klare vækststrategi. Vi er fokuseret på at udvikle os, udvide vores forretning og hele tiden være på forkant, så vi hurtigt og effektivt kan give vores kunder det, de efterspørger,« siger han.

Hvad der begyndte som en lille fysisk butik er i dag et online-mekka med 56 ansatte og over 1,4 mio. forskellige varenumre. Sortimentet breder sig fra elektronik, bøger og husholdningsartikler til sportsudstyr, vin og spiritus.

I den sammenhæng er navnet Computersalg måske ikke helt retvisende - men det var altså her, at det begyndte.

Omsætningen i Computersalg er over de seneste fem år femdoblet, og Kim Rand har i samme periode tjent i alt 18,5 mio. kr. Egenkapitalen i selskabet bag Computerworld er på knap 14 mio. kr.

Kim Rand ejer størstedelen af Computersalg, mens forretningspartneren Jens Thøgersen har en mindre ejerandel.