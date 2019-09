Bavarian Nordic får godkendt koppevaccine i USA

Bavarian Nordic har tirsdag aften fået en salgsgodkendelse fra FDA i USA til sin koppevaccine.

Topledelsen i den danske medicialvirksomhed Bavarian Nordic har større sveden af panden og ånde lettet op. Tirsdag aften har selskabet nemlig fået en godkendt sin koppevaccine, der får navnet Jynneos, i USA. Vaccinen kan dermed sælges i hele USA og er godkendt som vaccination til personer over 18 år.

Det fremgår af en meddelelse til Fondsbørsen

»FDA’s godkendelse af Jynneos er en kæmpe milepæl for vores virksomhed og for de amerikanske sundhedsmyndigheder (U.S. Department of Health and Human Services, red.),« udtaler adm. direktør i Bavarain Nordic, Paul Chaplin, i meddelelsen.

Den nye koppevaccine har ifølge Paul Chaplin, have kæmpepotentiale for det danske selskab, fordi Bavarian Nordic har allerede solgt koppevacciner til det amerikanske millitær, hvor ca. 50.000 ansatte får vacciner fra Bavarian.

Men uden en myndighedsgodkendelsen har vaccinen kun været godkendt til USA’s beredskab mod bioterrorisme.

Derfor kan den nye godkendelse sparke døren ind til stort milliardmarked, mener topchefen:

Foruden godkendelsen af Jynneos har Bavarian også fået en såkaldt priority review voucher. Det er en genvej til at få hurtigere sagsbehandling fra de amerikanske myndigheder. Men ifølge Fondsbørsmeddelelsen har det danske medico-selskab i sinde at sælge den til en tredjepart.

Prisen for en voucher kan svinge meget, men ligger typisk på en lille trecifret millionbeløb.