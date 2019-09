Elbilproducenten Nio taber penge i en alarmerende fart og må nu sige farvel til hver femte medarbejder.

Det tog elbilproducenten Tesla 15 år at akkumulere et samlet underskud på 5 mia. dollars. Den kinesiske konkurrent Nio har gjort det samme på fire år og er nu truet på sin overlevelse. Det skriver Bloomberg.

Tirsdag fremlagde Nio, der er udråbt som Kinas svar på Tesla, regnskabstal for andet kvartal. Og tallene var ikke kønne.

Elbilfirmaet med de store ambitioner havde et underskud på 463 mio. dollars, hvilket var langt værre, end analytikerne havde ventet. Nio har nu brændt 6 mia. dollars af siden opstarten i 2014.

»Folk spørger sig selv, om selskabet overlever,« siger Jason Chen, analytiker hos Blue Lotus Capital Advisors, til Bloomberg.

For at understrege alvoren af situationen meddelte Nios stifter, formand og direktør, William Li, tirsdag, at selskabet vil skære 2.100 stillinger i løbet af tredje kvartal. Det svarer til hver femte medarbejder.

Derudover skal Nio omstruktureres, og enheder, som ikke er en del af kerneforretningen, bliver skåret fra. Presset for at skaffe ekstern finansiering er vokset, påpeger analytikere.

Ifølge Bloomberg bliver halvdelen af verdens elbiler solgt i Kina. Det skyldes bl.a., at Kina i flere år har subsidieret elbiler, hybridbiler og plug-in-hybrider for at booste salget.

Men nu har den kinesiske regering reduceret støtten til de grønne biler, og det kan allerede ses. I juli faldt det samlede salg af elbiler i Kina - for første gang nogensinde.

For omtrent et år siden havde Nio en markedsværdi på 11,9 mia. dollars. Siden er aktien styrtdykket med 74 pct. Det skyldes ifølge Bloomberg budgetoverskridelser, svagere salg og store tilbagekaldelser af selskabets biler.

Bl.a. har Nio haft problemer med bilbatterier, som enten bryder i brand eller begynder at ryge. Derfor måtte selskabet i andet kvartal tilbagekalde næsten 5.000 biler.