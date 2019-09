Tv-vært lukker køkkenfirma

Emil Thorup har valgt at opløse det køkkenfirma, han stiftede for knap to år siden.

Tv-værten Emil Thorups virksomheder har været igennem lidt af hvert i 2019.

Først gik hans firma ET Byggeri, der opførte arkitekttegnede typehuse, konkurs i februar. Senere måtte hans holdingselskab ET Group sluge et tab på 1,7 mio. kr., der slog bunden ud af egenkapitalen.

Nu har Emil Thorup så frivilligt valgt at opløse firmaet ET Køkken, hvis formål var »design, produktion og salg af køkkener«.

Selskabet blev stiftet i slutningen af 2017 og nåede aldrig at offentliggøre et selvstændigt regnskab. Det bliver nu opløst ved erklæring, hvilket vil sige, at selskabet har givet tilsagn til Erhvervsstyrelsen om, at alle kreditorer og eventuel gæld er betalt.

Emil Thorup, der i foråret var vært på TV 2-programmet ”Nybyggerne”, er ikke vendt tilbage på Finans’ henvendelser om opløsningen af køkkenfirmaet.

Efter konkursen i ET Byggeri og opløsningen af ET Køkken har Emil Thorups holdingselskab kun én ejerandel tilbage. Det er en ejerandel på 44 pct. i møbeldesignselskabet Handvärk. Det selskab havde til gengæld et mindre overskud i 2018, og netop Handvärks udvikling ville Emil Thorup gerne kommentere tidligere på året over for Finans.

»Vi er yderst tilfredse med det faktum, at vi er lykkedes med at levere sorte tal allerede på andet driftsår – og vi har store ambitioner for fremtiden. 2019 tegner allerede meget positivt med 40 pct. vækst,« skrev han i en mail.

Emil Thorup er 36 år og tonede først frem på tv-skærmen i sangkonkurrencen ”Popstars” i 2003. Derefter var han med i tv-serien ”Klovn” som Casper Christensens assistent.

Siden var han en del af Casper Christensens talkshow ”Aloha”, inden han blev hentet til DR som vært. Emil Thorup har også været radiovært og deltaget i ”Vild med Dans”.